"قومي ذوي الإعاقة" يطلق رسائل توعية للتعريف باختصاصاته ومهامه

أطلق المركز الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مجموعة من الرسائل التوعوية المصورة بصيغة "فيديوجراف".

تتضمن هذه الرسائل التعريف بدور المجلس واختصاصاته، إلى جانب رسائل توعوية متتابعة حول آداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن رسائل موجهة للأسرة تسلط الضوء على أهمية حماية الأبناء من ذوي الإعاقة، والتدخل المبكر، وسبل الوقاية.

وقد بدأ المجلس نشر أولى هذه الرسائل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمنة التعريف باختصاصات المجلس ومهامه، والتي يستند في أدائها إلى منظومة تشريعية ودستورية متكاملة، ترسخ مبادئ حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزز مشاركتهم الفاعلة في مختلف مناحي الحياة.

وينظم قانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 11 لسنة 2019 اختصاصات المجلس وصلاحياته وآليات عمله، بما يمكنه من القيام بدوره الوطني في متابعة وتنفيذ السياسات والبرامج الداعمة لقضايا الإعاقة.

وعلى المستوى الاستراتيجي، يختص المجلس باقتراح السياسات العامة للدولة في مجالات التأهيل والدمج والتمكين، والمشاركة في إعداد الاستراتيجيات القومية الهادفة إلى تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والعمل.

أما على المستوى التشريعي، فيبدي المجلس رأيه في مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة، ويعمل على التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لضمان تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وعلى المستوى التنفيذي، يتولى المجلس تلقي الشكاوى وبحثها والتعامل معها، والتدخل في الدعاوى القضائية ذات الصلة، إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية، وتوثيق البيانات والمعلومات المتعلقة بقضايا الإعاقة، دعمًا لعملية صنع القرار.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. تدشين منظومة التذكرة المميكنة لأتوبيسات النقل العام بالقاهرة

شديد البرودة وتحذيرات من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

سد النهضة.. هل تتحول الأزمة لشراكة استراتيجية بمجالات الطاقة؟