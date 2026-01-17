محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير ميدان القرآن الكريم بمنطقة سيد (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

أجرى اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بميدان القرآن الكريم بمنطقة سيد بحي غرب مدينة أسيوط.

ويأتي ذلك في إطار خطة متكاملة تنفذها المحافظة للارتقاء بالميادين العامة وتحسين كفاءتها الوظيفية والتنظيمية، بما يخدم المواطنين ويسهم في تحقيق السيولة المرورية.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من: خالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمحاسب إيهاب عبد الحميد، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط، وممدوح جبر، رئيس حي غرب مدينة أسيوط.

وخلال جولته، حرص محافظ أسيوط على التحاور مع عدد من المواطنين والمترددين على الميدان، واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم بشأن أعمال التطوير، مؤكدًا أن آراء المواطنين تمثل عنصرًا أساسيًا في تنفيذ المشروعات الخدمية، وأن الهدف الرئيسي من تطوير الميادين هو تلبية احتياجاتهم اليومية وتحسين مستوى الحركة والخدمات داخل المدينة.

وأكد المحافظ أن تطوير ميدان القرآن الكريم يأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف رفع كفاءة الميادين وتحويلها إلى مساحات منظمة وآمنة، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على إعادة تنظيم الحركة المرورية داخل الميادين والمحاور المحيطة بها، بما يحقق انسيابية المرور ويحد من التكدسات، مع الحفاظ على الطابع العام لكل ميدان.

وشدد أبو النصر على ضرورة تنفيذ أعمال التطوير وفق أسس فنية وهندسية دقيقة، تضمن تحقيق التوازن بين تحسين الشكل العام للميدان وتعزيز دوره الخدمي، موضحًا أن الميادين تمثل نقاط ارتكاز مهمة داخل النسيج العمراني، ويجب أن تؤدي دورها في تنظيم الحركة وتسهيل تنقل المواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن خطة تطوير الميادين تشمل رفع كفاءة الأرصفة والمساحات المحيطة، وتحسين الإضاءة، وإعادة تنظيم مسارات الحركة، بما يسهم في توفير بيئة حضرية منظمة وآمنة للمواطنين، مؤكدًا أن تحسين كفاءة الميادين ينعكس بشكل مباشر على مستوى الحياة اليومية داخل المدينة.