وكالات

أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أن الحكومة السودانية تنظر بإيجابية إلى المبادرة والوساطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ملف مياه نهر النيل، مؤكداً ترحيب الخرطوم ودعمها لأي جهد يهدف إلى التوصل إلى حلول عادلة ومستدامة تُراعي مصالح جميع الأطراف وتحفظ حقوقها.

وفي السياق ذاته، بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة رسمية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، شدد فيها على أن معالجة التوترات المرتبطة بسد النهضة الإثيوبي تمثل أولوية متقدمة على جدول اهتماماته، معبراً عن أمله في ألا تتطور الخلافات القائمة بين مصر وإثيوبيا إلى مواجهة عسكرية. كما أكد التزامه بالعمل من أجل ترسيخ السلام والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد ترامب في تصريحات لاحقة، أن الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى لعب دور الوسيط بين القاهرة وأديس أبابا من أجل حسم الخلافات المتعلقة بتقاسم مياه نهر النيل وتقليل حدة التوتر الناتج عن مشروع سد النهضة، مشيراً إلى إدراك بلاده العميق للأهمية الاستراتيجية التي يمثلها نهر النيل بالنسبة لمصر وشعبها.

كما أوضح الرئيس الأمريكي أن واشنطن ترى أن من غير المقبول أن تنفرد أي دولة بالسيطرة على الموارد المائية لنهر النيل على نحو يُلحق أضراراً بدول الجوار، معتبراً أن الدخول في مفاوضات قائمة على العدالة والشفافية، إلى جانب اضطلاع الولايات المتحدة بدور فاعل في التنسيق والمتابعة، من شأنه أن يفتح الطريق أمام اتفاق دائم يحقق مصالح مصر والسودان وإثيوبيا على حد سواء.