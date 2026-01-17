إعلان

الصحة: 8.3 مليون خدمة طبية بمنشآت بني سويف الصحية خلال 2025

كتب : أحمد جمعة

11:04 ص 17/01/2026

الدكتور خالد عبدالغفار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 8 ملايين و326 ألفًا و735 خدمة طبية متنوعة من خلال مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظة بني سويف خلال عام 2025، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لتحقيق التغطية الصحية الشاملة ورؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الخدمات شملت:

- مليون و377 ألفًا و70 خدمة بالمستشفيات، تضمنت خدمات الطوارئ والرعايات المركزة والحضانات وجلسات الغسيل الكلوي والعلاج الطبيعي.

- 371 ألفًا و911 خدمة بالعيادات الصباحية، و48 ألفًا و834 خدمة بالعيادات المسائية.

- 93 ألفًا و971 خدمة من خلال 79 قافلة علاجية استهدفت المناطق الأكثر احتياجًا.

وتابع "عبدالغفار"، أن المستشفيات شهدت تطويرًا ملحوظًا في البنية التحتية والتجهيزات، منها:

- إضافة 22 سرير رعاية مركزة (منها 12 للأطفال).

- تجهيز وحدة رعاية قلب بسعة 4 أسرة.

- توفير جهاز ماموجرام، و4 ماكينات غسيل كلوي بالرعاية المركزة.

- تجهيز معمل بكتريولوجي، وإضافة تخصصات طبية جديدة.

- العمل على مجمع رعايات بسعة 38 سريرًا، وتفعيل جراحات التجميل، وتوفير أجهزة أشعة مقطعية وفاكو، وتفعيل الصيدلة الإكلينيكية.

وعلى صعيد الرعاية الأولية، أشار "عبدالغفار"، إلى تقديم 5 ملايين و213 ألفًا و565 خدمة من خلال 209 مراكز ووحدات صحية، شملت خدمات الأسنان والعلاج الطبيعي وتنظيم الأسرة، مع تفعيل العيادات المسائية بـ30 وحدة، واعتماد 5 وحدات من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وتشغيل 21 وحدة ضمن المشروع القومي "حياة كريمة".

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المبادرات الرئاسية قدمت مليون و571 ألفًا و673 خدمة، إلى جانب مليون و736 ألفًا و100 خدمة من خلال الطب الوقائي والمعامل المشتركة.

من جانبه، أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، حرص المديرية على التعليم الطبي المستمر من خلال دورات تدريبية متخصصة، وتكثيف الحملات التوعوية عبر الرائدات الصحيات وفرق التواصل المجتمعي، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على المنشآت غير الحكومية لضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلامة.

وأكدت الوزارة، استمرار جهودها لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، بهدف تقديم خدمات آمنة وعالية الجودة، وبناء ثقة المواطنين في الرعاية الصحية الحكومية.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. تدشين منظومة التذكرة المميكنة لأتوبيسات النقل العام بالقاهرة

شديد البرودة وتحذيرات من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

سد النهضة.. هل تتحول الأزمة لشراكة استراتيجية بمجالات الطاقة؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الصحة والسكان محافظة بني سويف خالد عبدالغفار مجلس الوزراء حسام عبدالغفار رؤية مصر 2030

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

‬هل عرف الفراعنة الكهرباء؟.. جدارية غامضة تُثير التساؤل بمعبد دندرة بقنا
أخبار المحافظات

‬هل عرف الفراعنة الكهرباء؟.. جدارية غامضة تُثير التساؤل بمعبد دندرة بقنا
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات السبت
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات السبت
خطوات بسيطة لزيادة طاقتك قبل الساعة 8 صباحاً
نصائح طبية

خطوات بسيطة لزيادة طاقتك قبل الساعة 8 صباحاً
23 صورة ترصد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظات
مدارس

23 صورة ترصد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظات
عصام عمر يواصل الترويج لمسلسل "بطل العالم" استعدادا لعرضه على يانجو بلاي
زووم

عصام عمر يواصل الترويج لمسلسل "بطل العالم" استعدادا لعرضه على يانجو بلاي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط هنا.. ترددات 7 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر ونيجيريا