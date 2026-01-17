إعلان

ليبيا: إحالة متهم إلى القضاء على خلفية انتهاكات جسيمة ضد مهاجرين

كتب : مصراوي

11:02 ص 17/01/2026

الهجرة غير شرعية

طرابلس- (د ب أ)

أحالت النيابة العامة في ليبيا متهما إلى القضاء على خلفية ارتكاب انتهاكات جسيمة طالت مهاجرين، وفق تحقيقات جهاز الأمن الداخلي والكتيبة 166، التي أكدت تورطه ضمن تشكيل عصابي امتهن تنظيم أفعال الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في مدينتي الكفرة وإجدابيا.

وذكرمكتب النائب العام ، في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية ( وال ) اليوم السبت ، أن إجراءات الاستدلال جاءت بمشاركة مأموري الضبط القضائي، وأسفرت عن تحرير 195 مهاجرا كانوا محتجزين قسرياً وتعرضوا لشتى أنواع التعذيب، بهدف إرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم.

وحسب المكتب، جرى تعيين محل دفن 21 جثة تعود لمهاجرين استضعفوا وقتلوا أثناء نشاط التشكيل العصابي.

وواجه وكيل النيابة المتهم بالوقائع المنسوبة إليه، وأبلغه بالجرائم الثلاث المرفوعة ضده سابقا، شاملة جرائم قتل المهاجرين، وجرائم المتاجرة بالبشر، تمهيداً لإرساله إلى القضاء للفصل في القضايا.

وتابع المحققون جمع عينات البصمة الوراثية من الجثث وإجراء متطلبات تشريحها، ووجهت الضابطة القضائية باتخاذ التدابير اللازمة لتفكيك التشكيل العصابي وملاحقة بقية أفراده، في إطار جهود النيابة العامة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحماية حقوق المهاجرين وضمان محاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة.

النيابة العامة تشكيل عصابي الهجرة غير الشرعية الاتجار بالبشر

