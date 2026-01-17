بالأسماء.. 36 مرشحًا في انتخابات نقابة المحامين بكفر الشيخ (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، إجراء انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالمحافظة لاختيار مجلس نقابة يقود العمل النقابي لرجال الروب الأسود خلال 5 سنوات مقبلة.

وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي من هيئة النيابة الإدارية من خلال لجنة مكونة من المستشار محمد عمرو، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار ناصر سلامة، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار شريف زغلول أبوزيد، منسقًا عامًا للانتخابات.

وينافس في تلك الانتخابات 36 مرشحًا بينهم 4 مرشحين على مقعد النقيب، و5 مرشحين على مقعد الشباب بينما يجرى الترشح بأعداد مختلفة في كل جزئية على مستوى مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ لاختيار مرشحًا فقط عن كل جزئية منهم.

وعلى مقعد النقيب كل من: حاتم سعيد سعد درويش، وصلاح محمود محمد مقلد، وعثمان عبدالعزيز عثمان السيد البلاصي، ومصطفى محمد علي حسن عبدالمطلب.

وعلى مقعد الشباب ترشح كل من: رامي محمد مرشدي عبدالفتاح مرشدي، وسامح عادل لبيب إبراهيم، وسعد أحمد السيد أحمد عطا، وعبدالله عبدالله حسن السيار، وعلاء نشأت فهمي محمد سيد أحمد.

وعلى مقاعد عضوية النقابة الفرعية على مستوى المحاكم الجزئية والمطلوب عضوًا واحدًا عن كل محكمة جزئية في محافظة كفر الشيخ.

محكمة بندر كفر الشيخ الجزئية

حاتم السيد محمد أحمد، وسامي ممدوح ندا الغنام العضو الحالي للنقابة الفرعية عن جزئية بندر كفر الشيخ

محكمة مركز كفر الشيخ الجزئية

العضو الحالي عن محكمة مركز كفر الشيخ حمدان العمدة عبدالونيس صقر، ومحمود عبدالونيس أحمد علي.

محكمة قلين الجزئية

ترشح عضو النقابة الحالي إبراهيم فتوح عبدالله الحصاوي، وبسيوني محمد عبدالمعطي المكاوي، ونور الدين طه عبدالفتاح مسلم.

محكمة دسوق الجزئية

أحمد أحمد عبدالمقصود أبوسعد، وشعبان علي محمد حماد العضو السابق عن جزئية دسوق، وضياء الدسوقي علي أبوحليمة، ومحمد إيهاب إسماعيل عثمان.

محكمة البرلس الجزئية

أحمد إبراهيم عبدالسلام أحمد، وأحمد مبروك أحمد سبوخ، وحجاج عبدالمالك بدر بدر السبيعي.

محكمة بيلا الجزئية

البدوي أحمد محمد مجاهد، وخالد محمد المتولي غالي العضو الحالي عن جزئية بيلا.

محكمة فوه الجزئية

أحمد السيد يوسف جاب الله، العضو الحالي للنقابة الفرعية عن جزئية فوه، ومحمد أحمد محمد محمد شعبان.

محكمة الحامول الجزئية

أحمد محمد محمود محمد، والسيد حلمي الصاوي المتولي، وعلي محمد علي عبدالقادر، العضو الحالي عن جزئية الحامول.

محكمة سيدي سالم الجزئية

العضو الحالي للنقابة الفرعية عن جزئية سيدي سالم شوقي السيد عبدالحميد الحمراوي، وعاطف محمد عبدالمطلب قدادة، ومحمد سعد حامد ضباب.

محكمة مطوبس الجزئية

أحمد ممدوح أحمد خباطة، وعلاء محمود عبدالفتاح الفتياني، وماهر محمود قطب الحريري.