قبل مواجهة المغرب والسنغال.. 4 نهائيات خالدة في كأس الأمم الأفريقية

وصلت النسخة 35 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، إلى محطتها الأخيرة، ويستضيف ملعب الأمير مولاي عبد الله، بين المغرب والسنغال، في التاسعة مساء غدا الأحد.

المباريات النهائية عادة ما تشهد حالة خاصة، بين الإثارة والأهداف، الدموع والفرح، الانتصارات والمآسي، لكن في النهاية، سيكون هناك بطل واحد، وفي النسخ السابقة من نهائيات أمم أفريقيا، كانت هناك مباريات لا تنسى حتى وقتنا الحالي.

إثيوبيا ومصر 1962

نهائي كأس الأمم الأفريقية 1962، بين إثيوبيا ومصر، هو الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ البطولة، إذ عاد المنتخب الإثيوبي المستضيف وقتها، مرتين في اللقاء ضد حامل اللقب، وفي الوقت الإضافي، سجل هدفين لينتزع لقبه الوحيد في أمم أفريقيا.

الكونغو ومالي 1972

شهد نهائي كأس الأمم الأفريقية 1972، منتخبين يصلان لأول مرة إلى هذا الدور، الكونغو ومالي، وتقدم مالي بهدف في الشوط الأول، إلا أن الشوط الثاني شهد إثارة كبيرة، فسجل منتخب الكونغو ثلاثة أهداف في 7 دقائق، لتحصد اللقب في النهائي، بعد انتهاء اللقاء بنتيجة 3-2.

نيجيريا وزامبيا 1994

وصل منتخب زامبيا إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 1994، بعد أقل من عام على الحادث الكارثي الذي أودى بحياة 18 لاعبا من المنتخب، خلال توجههم إلى السنغال لخوض مباراة في تصفيات كأس العالم.

وتقدم زامبيا بعد 3 دقائق من المباراة، لكن بعد دقيقتين أدرك إيمانويل أمونيكي التعادل لنيجيريا، وفي بداية الشوط الثاني، سجل هدف الفوز والتتويج باللقب الثاني لبلاده.

زامبيا وكوت ديفوار 2012

في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2012، حقق منتخب زامبيا مفاجأة بالتتويج على حساب كوت ديفوار، بقيادة الأسطورة الإيفوارية ديدييه دروجبا، عقب الفوز بركلات الترجيح 8-7.

وأهدر دروجبا ركلة جزاء في الوقت الأصلي من المباراة، ليعتزل بعدها بعام دون أي يحقق أي لقب مع منتخب بلاده.