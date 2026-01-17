أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأحد 18 يناير 2026 وحتى الخميس 22 يناير 2026، مؤكدة استمرار الأجواء شديدة البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، مع طقس مائل للدفء نهارًا، وشديد البرودة ليلًا على أغلب أنحاء البلاد.

وأوضحت الهيئة، في بيانها الرسمي، أن الصقيع يتكون على المزروعات في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية، ما يستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المحاصيل الزراعية من التلف.

وحذّرت الأرصاد الجوية، من تكوّن شبورة مائية اعتبارًا من الساعة 10:30 صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وأشارت "الهيئة"، إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يوم الأحد 18 يناير على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد، إلى نشاط للرياح خلال الفترة من الأحد 18 يناير وحتى الأربعاء 21 يناير على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء، وذلك على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة من الأحد إلى الخميس

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، وجاءت على النحو التالي:

الأحد 18 يناير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 11 درجة، العظمى 19 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 11 درجة، العظمى 18 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 6 درجات، العظمى 20 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 10 درجات، العظمى 23 درجة

الاثنين 19 يناير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 11 درجة، العظمى 18 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 10 درجة، العظمى 18 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 5 درجة، العظمى 19 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 9 درجات، العظمى 23 درجة

الثلاثاء 20 يناير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 11 درجة، العظمى 18 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 12 درجة، العظمى 17 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 6 درجة، العظمى 20 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 10 درجات، العظمى 24 درجة

الأربعاء 21 يناير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 12 درجة، العظمى 20 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 12 درجات، العظمى 20 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 6 درجات، العظمى 22 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 11 درجات، العظمى 26 درجة

الخميس 22 يناير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 11 درجة، العظمى 21 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 10 درجة، العظمى 20 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 6 درجات، العظمى 24 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 12 درجة، العظمى 27 درجة

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة المائية، مع ارتداء الملابس الثقيلة خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المزروعات من آثار الصقيع.

اقرأ أيضًا:

هل يشارك البابا تواضروس في قداس عيد الغطاس؟ مصدر يكشف التفاصيل

شبورة تصل حد الضباب وسحب بهذه المناطق.. توقعات حالة طقس السبت

وظائف جديدة بمشروع الضبعة النووية برواتب تصل لـ 35 ألف جنيه

صرح عملاق.. أول صور لمسجد العزيز الحكيم بالمقطم بعد أن افتتحه الرئيس فجرًا