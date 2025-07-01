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انهيار عقار غير مأهول بالسكان في كفر الشيخ.. صور

06:59 ص الثلاثاء 01 يوليو 2025
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  • عرض 3 صورة
    انهيار عقار
  • عرض 3 صورة
    انهيار عقار
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كفر الشيخ- إسلام عمار:

شهدت مدينة الرياض في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، انهيار عقار غير مأهول بالسكان، وسقطت أجزاءه فوق سيارة كانت تقف أسفله.

تلقت غرفة عمليات مركز سيطرة "الشبكة الوطنية" بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بانهيار عقار غير مأهول بالسكان مكون من 3 طوابق وكائن بالشارع الوسطاني في نطاق مدينة الرياض.

ووفق البلاغ، تبين أن العقار سقطت أجزاءه على سيارة ماركة سوزوكي كانت تقف أسفل المنزل مباشره ويشتبه تواجد أحد الأشخاص بها.

جرى تحريك المسئول النوبتجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض ونائب رئيس المدينة، والحماية المدنية، والانقاذ والاسعاف.

فيما تم الدفع باللوادر وجاري التعامل في الواقعة وبيان عما إذا كان يتواجد أحد داخل السيارة من عدمه.

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