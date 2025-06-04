محافظ الشرقية يستقبل وفدا كنسيا لتقديم التهنئة بعيد الأضحى

الشرقية - ياسمين عزت:

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بمكتبه، اليوم الأربعاء، بديوان عام المحافظة، الأب بيشوي كامل راعي الكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق، والأب جوفاني قاصد خير راعي كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل للأقباط الكاثوليك بمدينة العاشر من رمضان، يرافقهما وفد كنسي، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

أعرب المحافظ عن سعادته بهذه الزيارة، موجهاً شكره وتقديره للوفد الكنسي، ومؤكداً أن هذه اللقاءات تجسد روح المحبة والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد، وتعكس قوة العلاقات الإنسانية التي تربط بين أطياف الشعب المصري في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقال المحافظ: أعياد المصريين واحدة، نحتفل بها جميعاً في جو من البهجة والسرور، حيث نشارك الإخوة الأقباط فرحتهم بأعيادهم كما يشاركوننا فرحتنا بأعيادنا، وندعو الله أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية بالخير واليُمن والسلام."

من جانبه، أكد الأب بيشوي كامل أن وحدة الصف والتآخي بين المسلمين والمسيحيين في مصر تُعد نموذجاً يُحتذى به في التسامح والتعايش، قائلاً: "أعيادنا واحدة، ومصر ستظل منارة للمحبة والتسامح بفضل هذه الروح الوطنية العالية التي تجمع أبناءها."

كما أعرب الأب جوفاني قاصد خير عن أمنياته بأن يحفظ الله مصر وشعبها، مشيداً بعلاقات الود والاحترام المتبادل بين المسلمين والمسيحيين، قائلاً:

"الأديان جاءت من أجل السلام والمحبة، وبناء مجتمع متماسك يتحلى بالفضيلة وقيم التعايش."