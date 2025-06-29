محافظ القليوبية يكرم الأندية والرموز الرياضية لموسم 2024-2025 (صور)

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

كرّم المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، الأندية والمجالس الرياضية التي ساهمت بفعالية في إنجاح الموسم الرياضي 2024-2025، وذلك خلال احتفالية شهدت حضورًا واسعًا من قيادات قطاع الشباب والرياضة بالمحافظة.

وجاء التكريم تقديرًا للإنجازات التي حققتها فرق وأندية القليوبية، حيث حصدت المحافظة المركز الأول على مستوى الجمهورية في دوري مراكز الشباب، والمركز الثاني في دوري مراكز الشباب لكرة اليد، إلى جانب نتائج بارزة في رياضات فردية مثل رفع الأثقال، المصارعة، وألعاب القوى.

وشمل التكريم عددًا من مجالس إدارات الأندية التي حققت صعودًا ملموسًا هذا الموسم، ومنها: نادي الإنتاج الحربي لصعوده إلى الدوري الممتاز "ب"، ونادي رع بباسوس لصعوده إلى دوري القسم الثاني، ونادي القناطر الخيرية لصعوده إلى دوري القسم الثاني، ونادي شبين القناطر لصعوده إلى دوري القسم الثالث.

كما تم تكريم عدد من الرموز الرياضية بالمحافظة، عرفانًا بإسهاماتهم في دعم الرياضة وخدمة النشء والشباب.

وأكد المحافظ خلال كلمته على دعم المحافظة الدائم للقطاع الرياضي، مشيدًا بما وصفه بـ"الروح الرياضية العالية والإنجازات المشرفة" التي حققها الرياضيون بجهود اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.

شهد الحفل حضور الدكتور وليد فرماوي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، واللواء إيهاب سراج الدين، السكرتير العام، إلى جانب عدد من رؤساء مجالس إدارات الأندية ومراكز الشباب.