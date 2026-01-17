الصحة تحذر من "تريند الشاي المغلي": قد يؤدي لحروق وتشوهات دائمة

حذرت وزارة الصحة والسكان، من خطورة بعض الممارسات التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن قيام بعض الأفراد بسكب مياه أو مشروبات ساخنة مغلية على اليد، سواء بدافع التحدي أو المزاح أو ما يعرف بإثبات القوة أو الصداقة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تابعت ما جرى تداوله من مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر هذه السلوكيات، مؤكدة أن تلك الممارسات تمثل خطورة صحية جسيمة ولا يمكن الاستهانة بها.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، أن سكب السوائل الساخنة قد يؤدي إلى الإصابة بحروق حرارية متفاوتة الشدة، وقد تصل في بعض الحالات إلى حروق عميقة من الدرجتين الثانية والثالثة، وما يصاحبها من مضاعفات خطيرة.

وأشار إلى أن من بين الآثار الصحية المحتملة لهذه الممارسات حدوث تلف دائم في الجلد والأنسجة، وتشوهات وآثار حروق مستديمة، فضلًا عن الحاجة إلى فترات علاج وتأهيل طويلة، وقد تستلزم بعض الحالات تدخلات طبية متقدمة.

وشددت وزارة الصحة والسكان، على أن الانسياق وراء مثل هذه التحديات أو السلوكيات غير الآمنة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي قد يترتب عليه أذى بالغ للنفس أو للآخرين، مؤكدة أن مواقع التواصل لا تُعد معيارًا للشجاعة أو وسيلة لإثبات القوة.

ووجهت الوزارة نداءً إلى المواطنين، لا سيما الشباب، بضرورة التحلي بالوعي والمسؤولية، والالتزام بالسلوكيات الآمنة التي تحافظ على السلامة الجسدية والنفسية، مع الامتناع التام عن تداول أو الترويج لأي محتوى يحض على إيذاء النفس أو تعريض الآخرين للخطر.

