إعلان

"انفجر السخان وتسرب الغاز".. تفاصيل مأساوية لمصرع 5 أشقاء ببنها

كتب : أسامة عبدالرحمن

03:31 م 17/01/2026

تسريب غاز - تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

في حادث مأساوي هزّ قرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، لقي خمسة أشقاء حياتهم داخل منزلهم نتيجة تسرب غاز من سخان، ما أدى إلى اختناقهم ووفاتهم قبل أن يتمكن أحد من إنقاذهم.

الأشقاء، الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و16 سنة، كانوا يعيشون بمفردهم في المنزل بسبب غياب والديهم اللذين قضيا نحو عشرين عامًا في العمل بالخارج لتأمين حياة كريمة لأبنائهما.

الأب ليس من القرية، بينما الأم من ميت عاصم، وكانت آخر زيارة لها للمنزل قبل شهر للاطمئنان على أبنائها، دون أن تدري أن تلك الزيارة ستكون الأخيرة.

كانت خالتهم تتفقدهم بانتظام خلال غياب الوالدين الطويل، لكنها اكتشفت الفاجعة عند دخولها المنزل في ذلك اليوم المأساوي.

انتقل عناصر الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا حول المنزل، فيما نُقلت جثامين الأشقاء إلى مستشفى بنها العام تحت تصرف النيابة العامة.

وأظهرت التحريات الأولية أن سبب الوفاة يعود لاختناق ناجم عن تسرب الغاز من السخان داخل المنزل. وبدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وندبت الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة، مع فحص شامل لموقع الحادث للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية والوقوف على الأسباب الفنية للحادث.

وكشف عدد من الجيران عن تفاصيل جديدة للحادث، مؤكدين أن الأشقاء كانوا يعيشون بمفردهم داخل المنزل بسبب سفر والديهم للعمل بالخارج.

وأوضح الجيران أن إحدى الفتيات كانت تستحم في الوقت الذي كان فيه بقية الإخوة نائمين على أسرّتهم، حين انفجر السخان، ما أسفر عن وفاة الطفلة على الفور وتسرب الغاز، الذي أدى لاحقًا إلى وفاة الأشقاء الأربعة المتبقين نتيجة الاختناق.

وأشار الجيران إلى أن الخالة هي من اكتشفت الحادث وأبلغت الجهات المختصة، لكنها تعرضت لإصابة نتيجة استنشاق الغاز، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انفجر السخان وتسرب الغاز مأساة مصرع 5 أشقاء ببنها حادث مأساوي قرية ميت عاصم مركز بنها بمحافظة القليوبية تسرب غاز من سخان أودى بحياة 5 أطفال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد مباراة مصر ونيجيريا في بطولة كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة
مصراوى TV

موعد مباراة مصر ونيجيريا في بطولة كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة
إنذار بالجلطة.. جمال شعبان يحذر من علامة لا يجب تجاهلها
نصائح طبية

إنذار بالجلطة.. جمال شعبان يحذر من علامة لا يجب تجاهلها

"انفجر السخان وتسرب الغاز".. تفاصيل مأساوية لمصرع 5 أشقاء ببنها
أخبار المحافظات

"انفجر السخان وتسرب الغاز".. تفاصيل مأساوية لمصرع 5 أشقاء ببنها
حب ورزق وفلوس.. القمر الجديد في القوس يجلب مفاجآت غير متوقعة
علاقات

حب ورزق وفلوس.. القمر الجديد في القوس يجلب مفاجآت غير متوقعة

الرئيس السيسي يرد على رسالة ترامب بشأن سد النهضة
مصراوى TV

الرئيس السيسي يرد على رسالة ترامب بشأن سد النهضة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
اضغط هنا.. ترددات 7 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر ونيجيريا