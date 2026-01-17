"انفجر السخان وتسرب الغاز".. تفاصيل مأساوية لمصرع 5 أشقاء ببنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

في حادث مأساوي هزّ قرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، لقي خمسة أشقاء حياتهم داخل منزلهم نتيجة تسرب غاز من سخان، ما أدى إلى اختناقهم ووفاتهم قبل أن يتمكن أحد من إنقاذهم.

الأشقاء، الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و16 سنة، كانوا يعيشون بمفردهم في المنزل بسبب غياب والديهم اللذين قضيا نحو عشرين عامًا في العمل بالخارج لتأمين حياة كريمة لأبنائهما.

الأب ليس من القرية، بينما الأم من ميت عاصم، وكانت آخر زيارة لها للمنزل قبل شهر للاطمئنان على أبنائها، دون أن تدري أن تلك الزيارة ستكون الأخيرة.

كانت خالتهم تتفقدهم بانتظام خلال غياب الوالدين الطويل، لكنها اكتشفت الفاجعة عند دخولها المنزل في ذلك اليوم المأساوي.

انتقل عناصر الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا حول المنزل، فيما نُقلت جثامين الأشقاء إلى مستشفى بنها العام تحت تصرف النيابة العامة.

وأظهرت التحريات الأولية أن سبب الوفاة يعود لاختناق ناجم عن تسرب الغاز من السخان داخل المنزل. وبدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وندبت الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة، مع فحص شامل لموقع الحادث للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية والوقوف على الأسباب الفنية للحادث.

وكشف عدد من الجيران عن تفاصيل جديدة للحادث، مؤكدين أن الأشقاء كانوا يعيشون بمفردهم داخل المنزل بسبب سفر والديهم للعمل بالخارج.

وأوضح الجيران أن إحدى الفتيات كانت تستحم في الوقت الذي كان فيه بقية الإخوة نائمين على أسرّتهم، حين انفجر السخان، ما أسفر عن وفاة الطفلة على الفور وتسرب الغاز، الذي أدى لاحقًا إلى وفاة الأشقاء الأربعة المتبقين نتيجة الاختناق.

وأشار الجيران إلى أن الخالة هي من اكتشفت الحادث وأبلغت الجهات المختصة، لكنها تعرضت لإصابة نتيجة استنشاق الغاز، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.