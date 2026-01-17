ملابس الإحرام للرجال والنساء.. دليلك لعمرة صحيحة

أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، النسخة الثالثة من دليل العمرة 2026، في إطار جهوده لتوضيح مناسك العمرة وأحكامها بطريقة مبسطة وميسرة للمسلمين.

ويهدف الدليل لتسهيل أداء المعتمر لمناسكه مع الالتزام بآداب زيارة النبي ﷺ، وتقديم كل ما يلزم للعبادة الصحيحة دون إغفال التفاصيل المهمة.

الإحرام: أولى خطوات العمرة

أكد مركز الأزهر، بحسب الدليل، أن الإحرام يمثل بداية نسك العمرة، ويعد خطوة أساسية يجب الالتزام بها قبل أداء باقي المناسك، ويعرف الإحرام بأنه النية الصادقة للدخول في النسك، مع مراعاة السنن المقررة لتجنب الوقوع في المخالفات.

وأوضح المركز، أن ملابس الإحرام للرجال "يلبسون قطعتين من القماش فقط، إزارًا ورداءً"، وللنساء "ترتدي ما شاءت من الملابس المحتشمة دون تبرج، مع الالتزام بعدم ارتداء النقاب أو القفازين".

وأشار إلى أن سنن الإحرام تشمل الاغتسال والتطهر، وقص الشارب والأظافر، وأداء ركعتين قبل النية، مع التلبية عند الإحرام.

وحدد الدليل، أماكن الإحرام بحسب مواطن المعتمرين لضمان صحة النسك، وهي ذو الحليفة لأهل المدينة المنورة، والجحفة لمصر والشام، وقرن المنازل لمنطقة نجد، ويلملم لأهل اليمن، وذات عرق لمنطقة العراق.

وأوضح أن المعتمر ممنوع من القيام بعدد من الأعمال أثناء الإحرام، للحفاظ على طهارة النسك، وتشمل إزالة الشعر أو الأظافر، والتطيب أو استخدام العطور، والصيد البري، وقطع الأشجار داخل الحرم، وتغطية الرأس بالنسبة للرجال.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. تدشين منظومة التذكرة المميكنة لأتوبيسات النقل العام بالقاهرة

شديد البرودة وتحذيرات من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

سد النهضة.. هل تتحول الأزمة لشراكة استراتيجية بمجالات الطاقة؟