شوّه وجهه بـ40 غرزة.. شاب يتهم آخر بالتعدي عليه بـ"كاتر" في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

اتهم شاب مقيم بقرية عربى رزنة التابعة لمركز الزقازيق، شابًا آخر بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض "كاتر"، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي بالوجه استدعى خياطة الجرح بـ 40 غرزة، وذلك عقب انتهائه من أداء الامتحانات.

وقال عمار، المقيم بقرية عربى رزنة والمجني عليه، إنه فوجئ بالمتهم يهجم عليه دون سابق إنذار، ويعتدي عليه مستخدمًا سلاحًا أبيض، ما تسبب في تمزيق وجهه وإصابته بجروح بالغة استلزمت تدخلًا طبيًا عاجلًا.

وأضاف المجني عليه أن خلافًا بسيطًا نشب بينه وبين المتهم منذ عدة أشهر، إلا أن والده تدخل آنذاك لفض النزاع، وتم الصلح بين الطرفين، مع تعهد كل منهما بعدم التعرض للآخر، مؤكدًا أنه فوجئ بتجدد الاعتداء رغم مرور عدة أشهر على إتمام الصلح.

وأشار إلى أن الاعتداء الأخير أسفر عن إصابته بجرح قطعي بالوجه تطلب خياطة طبية بـ 40 غرزة، مطالبًا الجهات المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومعاقبة الجاني وردعه.

وفي السياق ذاته، حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة حمل رقم 50/113 أحوال مركز الزقازيق لسنة 2026، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.