إعلان

بالصور- محافظ القليوبية يتفقد التشغيل التجريبي لمستشفى طوخ المركزي

كتب : أسامة عبدالرحمن

02:44 م 17/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    بالصور- محافظ القليوبية يتفقد التشغيل التجريبي لمستشفى طوخ المركزي (2)
  • عرض 6 صورة
    بالصور- محافظ القليوبية يتفقد التشغيل التجريبي لمستشفى طوخ المركزي (3)
  • عرض 6 صورة
    بالصور- محافظ القليوبية يتفقد التشغيل التجريبي لمستشفى طوخ المركزي (5)
  • عرض 6 صورة
    بالصور- محافظ القليوبية يتفقد التشغيل التجريبي لمستشفى طوخ المركزي (6)
  • عرض 6 صورة
    بالصور- محافظ القليوبية يتفقد التشغيل التجريبي لمستشفى طوخ المركزي (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جولة تفقدية موسعة بمستشفى طوخ المركزي، لمتابعة بدء التشغيل التجريبي للمستشفى تمهيدًا للافتتاح الرسمي المرتقب.

وجاء ذلك بحضور كل من: الأستاذ الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في مشهد يعكس تكامل وتكاتف مؤسسات الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية تليق بالمواطنين.

واستهل المحافظ جولته بتفقد أقسام العيادات الخارجية بمختلف تخصصاتها، والتي بدأت بالفعل في تقديم خدماتها الطبية للمواطنين على مدار 24 ساعة، حيث حرص على الاستماع إلى المرضى والمترددين على المستشفى، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة وتوافر المستلزمات الطبية، مؤكدًا أن المستشفى يقدم خدماته العلاجية بالكامل بالمجان، ويضم أطقمًا طبية مؤهلة تغطي مختلف التخصصات، بما يضمن سرعة التدخل وجودة الرعاية الصحية.

وأوضح محافظ القليوبية أن المستشفى سيعمل بكامل طاقته التشغيلية بشكل تدريجي، حيث تم اليوم تشغيل المرحلة الأولى التي تشمل العيادات الخارجية ووحدة الغسيل الكلوي، على أن يتم تفعيل باقي الأقسام تباعًا خلال شهر واحد للوصول إلى الطاقة التشغيلية الكاملة.

وخلال تفقد المحافظ لوحدة الغسيل الكلوي، شدد على أهمية حسن معاملة المرضى وتوفير أقصى درجات الراحة لهم، كما تفقد معمل التحاليل الطبية، واطلع على أحدث الأجهزة المستخدمة، بما يضمن دقة التشخيص وسرعة صدور النتائج.

كما شملت الجولة تفقد قسم العمليات والمناظير، والذي جُهز بأحدث الأجهزة الطبية العالمية، إلى جانب أجهزة قسطرة القلب متعددة الأغراض، حيث وجّه المحافظ بضرورة المتابعة الدورية مع الشركات المسؤولة عن أعمال الصيانة، لضمان كفاءة الأجهزة واستدامة تشغيلها.

كما شدد المحافظ على البدء في إجراءات الحصول على شهادات الجودة والاعتماد الدولي «الآيزو»، مؤكدًا أن البنية التحتية للمستشفى مؤهلة تمامًا لتحقيق تلك المعايير.

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يأتي في ظل التعاون مع نخبة من الاستشاريين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها، والهيئات الطبية المختلفة، لتقديم خدمات طبية متقدمة في التخصصات الدقيقة والنادرة، مثل جراحات القلب، والأورام، وجراحة العظام.

ويُذكر أن مستشفى طوخ المركزي أُقيم على مساحة تقارب 10 آلاف متر مربع، ويتكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، بطاقة استيعابية تبلغ 98 سريرًا، تشمل 59 سريرًا داخليًا، و23 سرير عناية مركزة، و16 حضّانة للأطفال المبتسرين، إلى جانب وحدة غسيل كلوي تضم 20 سريرًا، و6 غرف عمليات مجهزة، ووحدة أشعة متطورة تحتوي على أحدث جهاز أشعة مقطعية (128 مقطعًا) وجهاز رنين مغناطيسي، ليشكل المستشفى إضافة نوعية كبرى ودعامة أساسية للمنظومة الصحية بمحافظة القليوبية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية التشغيل التجريبي لمستشفى طوخ المركزي مستشفى طوخ المركزي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الأعلى للآثار": مقبرة تحتمس الثاني تضم كشفًا أثريًا قد يكون الأهم في 2026
أخبار مصر

"الأعلى للآثار": مقبرة تحتمس الثاني تضم كشفًا أثريًا قد يكون الأهم في 2026
تخفيف حبس محمد عبد العاطي لـ3 أشهر بدلًا من سنتين في قضية بث محتوى خادش
حوادث وقضايا

تخفيف حبس محمد عبد العاطي لـ3 أشهر بدلًا من سنتين في قضية بث محتوى خادش
من هو القارئ المغربي عمر القزابري ضيف شرف الحلقة 19 من برنامج "دولة التلاوة"؟
مصراوى TV

من هو القارئ المغربي عمر القزابري ضيف شرف الحلقة 19 من برنامج "دولة التلاوة"؟
رمضان 2026.. الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان غدًا
أخبار مصر

رمضان 2026.. الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان غدًا

"لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا".. طريقة ضبط القناة الجزائرية الأرضية
رياضة عربية وعالمية

"لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا".. طريقة ضبط القناة الجزائرية الأرضية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط هنا.. ترددات 7 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر ونيجيريا