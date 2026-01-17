إقبال لافت ومنافسة قوية في انتخابات نقابة المحامين ببني سويف (صور)

بني سويف - حمدي سليمان:

شهدت انتخابات نقابة المحامين الفرعية ببني سويف إقبالًا ملحوظًا من محامي المحافظة، لاختيار نقيب جديد وأعضاء مجلس النقابة، وذلك في أجواء اتسمت بالهدوء والتنظيم.

ويشهد مقعد النقيب منافسة قوية بين عدد من المرشحين البارزين، وهم: طارق عبد العظيم النقيب السابق، وعرابي فاروق عرابي، وعلي محمود سالم، ومصطفى عمر عبد الباقي، ونبيل حميدة عبد الخالق عضو مجلس الشيوخ السابق، في سباق انتخابي يحظى بمتابعة واسعة من جموع المحامين بالمحافظة.

كما تشهد مقاعد العضوية منافسة ملحوظة بين المرشحين على مستوى المحاكم الجزئية المختلفة، إلى جانب مقعد الشباب، في ظل حرص المحامين على اختيار من يمثلهم ويدافع عن حقوقهم المهنية خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت مصادر من اللجنة المشرفة أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم دون معوقات، على أن تستمر حتى نهاية اليوم، يعقبها مباشرة بدء أعمال فرز الأصوات وإعلان النتائج الرسمية فور الانتهاء منها.