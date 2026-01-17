إعلان

إقبال لافت ومنافسة قوية في انتخابات نقابة المحامين ببني سويف (صور)

كتب : حمدي سليمان

02:33 م 17/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    إقبال لافت ومنافسة قوية في انتخابات نقابة المحامين ببني سويف (3)
  • عرض 3 صورة
    إقبال لافت ومنافسة قوية في انتخابات نقابة المحامين ببني سويف (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بني سويف - حمدي سليمان:

شهدت انتخابات نقابة المحامين الفرعية ببني سويف إقبالًا ملحوظًا من محامي المحافظة، لاختيار نقيب جديد وأعضاء مجلس النقابة، وذلك في أجواء اتسمت بالهدوء والتنظيم.

ويشهد مقعد النقيب منافسة قوية بين عدد من المرشحين البارزين، وهم: طارق عبد العظيم النقيب السابق، وعرابي فاروق عرابي، وعلي محمود سالم، ومصطفى عمر عبد الباقي، ونبيل حميدة عبد الخالق عضو مجلس الشيوخ السابق، في سباق انتخابي يحظى بمتابعة واسعة من جموع المحامين بالمحافظة.

كما تشهد مقاعد العضوية منافسة ملحوظة بين المرشحين على مستوى المحاكم الجزئية المختلفة، إلى جانب مقعد الشباب، في ظل حرص المحامين على اختيار من يمثلهم ويدافع عن حقوقهم المهنية خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت مصادر من اللجنة المشرفة أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم دون معوقات، على أن تستمر حتى نهاية اليوم، يعقبها مباشرة بدء أعمال فرز الأصوات وإعلان النتائج الرسمية فور الانتهاء منها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات نقابة المحامين محافظة بني سويف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من هو القارئ المغربي عمر القزابري ضيف شرف الحلقة 19 من برنامج "دولة التلاوة"؟
مصراوى TV

من هو القارئ المغربي عمر القزابري ضيف شرف الحلقة 19 من برنامج "دولة التلاوة"؟
"لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا".. طريقة ضبط القناة الجزائرية الأرضية
رياضة عربية وعالمية

"لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا".. طريقة ضبط القناة الجزائرية الأرضية
فلكيًا.. الثلاثاء 20 يناير غرة شهر شعبان
أخبار مصر

فلكيًا.. الثلاثاء 20 يناير غرة شهر شعبان

رمضان 2026.. الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان غدًا
أخبار مصر

رمضان 2026.. الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان غدًا

رسميًا.. إطلاق منظومة الدفع الإلكتروني في 300 من أتوبيسات النقل العام
أخبار مصر

رسميًا.. إطلاق منظومة الدفع الإلكتروني في 300 من أتوبيسات النقل العام

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط هنا.. ترددات 7 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر ونيجيريا