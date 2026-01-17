الإسكندرية - محمد عامر:

قررت نيابة الدخيلة إحالة عاطلين إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهما لاتهامهما بقتل شاب طعنًا بالأسلحة البيضاء في منطقة العجمي، ومثّلا بالجثة من خلال بتر كفّ المجني عليه وتصويرها "سيلفي" ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تلقى قسم شرطة الدخيلة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بحدوث مشاجرة بشارع مسجد عبدالفتاح الطلخاوي متفرع من طريق "الإسكندرية – مطروح" ووجود مصاب، وانتقل ضباط القسم على الفور.

تبين أن المجني عليه مصاب بطعنات وجروح متفرقة في أنحاء متفرقة من جسده، وتوفي عقب نقله إلى المستشفى متأثرًا بإصابته التي أحدثت هبوطًا حادًا في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.

وكشفت التحريات أن المتهم الأول كان قد تعدى خلال عام 2018 على أحد رجال الضبطية القضائية وفر هاربًا، وألقي القبض عليه لاحقًا. وأثبتت التحقيقات أن المجني عليه ووالدته كانا قد بلغا عنه الشرطة، وحُكم على المتهم بالسجن ثلاث سنوات بتهمة مقاومة السلطات وسنة لتهمة حيازة سلاح أبيض.

وعقب انتهاء مدة العقوبة، نشب خلاف بين المجني عليه والمتهم الأول في منطقة مينا البصل، أُصيب خلاله المجني عليه بسلاح ناري، وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات. كما تورط المجني عليه في حادث آخر أدى إلى حرق وجه صديقه بمادة حارقة، وحُكم عليه بالسجن 6 أشهر.

وفي يوم الحادث، حضر المتهم الأول حاملًا سلاحًا أبيض إلى مكان تواجد المجني عليه، وانهال عليه بعدة طعنات نافذة، ثم انضم إليه المتهم الثاني بحوزته أسلحة بيضاء وانهال هو الآخر على المجني عليه.

وبعد سقوط الضحية أرضًا، قام المتهم الأول بقطع كف يده الأيمن، وصوّرا الواقعة بمقطع فيديو، والتقطا صورًا "سيلفي" تظهر تلطخ ملابسهما بالدماء، ثم فرّا هاربين على دراجة نارية.

تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهمين والأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة، وتحرير محضر بالحادث بقسم شرطة الدخيلة، وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية.