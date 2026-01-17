إعلان

بالصور- اصطفاف المحامين أمام اللجان مع انطلاق انتخابات النقابة بقنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

02:37 م 17/01/2026
    انتخابات محامين قنا
    محامين قنا
    انتخابات المحامين بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

اصطف مئات المحامين بمحافظة قنا، صباح اليوم السبت، أمام مقار اللجان الانتخابية داخل المحاكم، مع انطلاق أعمال المرحلة الأولى من انتخابات نقابة المحامين، في مشهد عكس حالة من الزخم النقابي والمشاركة الواسعة لأصحاب الروب الأسود.

وشهدت الساعات الأولى لفتح اللجان توافدًا ملحوظًا من المحامين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، وسط انتظام العملية الانتخابية والالتزام بالإجراءات المنظمة للتصويت، بما أسهم في تيسير مشاركة الناخبين ومنع التكدس داخل اللجان.

وعكست كثافة الحضور اهتمام المحامين بالاستحقاق النقابي، وحرصهم على المشاركة في اختيار مجلس يمثل تطلعاتهم المهنية، في ظل قضايا ملحة تتعلق بأوضاع المهنة والدفاع عن حقوق أعضائها.

ووفقًا للجدول الزمني المعلن من نقابة المحامين، تُعقد جولة الإعادة يوم السبت الموافق 31 يناير 2026، حال عدم اكتمال النصاب القانوني خلال هذه المرحلة.

وتُجرى انتخابات المرحلة الأولى بعدد من النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، من بينها الأقصر، وقنا، وسوهاج، وشمال وجنوب أسيوط، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، والوادي الجديد، والبحر الأحمر، وشمال وجنوب سيناء، والإسماعيلية، وبورسعيد، ودمياط، والمنوفية، وكفر الشيخ، إضافة إلى شمال وجنوب القليوبية، ضمن الاستحقاق النقابي الشامل لنقابة المحامين.

محافظة قنــا اللجان الانتخابية انتخابات نقابة المحامين

