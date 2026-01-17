تباين آراء طلاب الشهادة الإعدادية حول امتحانات اليوم الأول بأسيوط (صور)

إقبال لافت ومنافسة قوية في انتخابات نقابة المحامين ببني سويف (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

شهدت آراء طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، تباينًا واضحًا بشأن مستوى امتحاني اللغة الإنجليزية والهندسة؛ إذ رأى بعضهم أن الأسئلة جاءت في متناول الطالب المتوسط، بينما أعرب آخرون عن استيائهم من صعوبة بعض الجزئيات.

وأكد طلاب من لجنتي مدرسة ناصر الإعدادية وناصر الثانوية أن الامتحانين جاءا بشكل عام في مستوى الطالب المتوسط.

أوضح كل من: أنور سمير وحسن محمد أحمد ومحمود غلاب أن امتحان اللغة الإنجليزية كان سهلاً في مجمله، باستثناء سؤال القطعة الذي تضمن بعض الغموض.

وفي المقابل، أشاد طلاب آخرون بسهولة امتحان الهندسة، فيما اشتكى طلاب لجنة مدرسة ناصر الثانوية من تأخر توزيع أوراق الأسئلة لأكثر من عشر دقائق، قبل أن يتم تعويضهم بتمديد مدة الامتحان.

وفي سياق متصل، واصل محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، جولاته التفقدية لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية داخل لجان إدارة منفلوط التعليمية، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات في يومها الأول، والتي انطلقت اليوم وتستمر حتى الخميس 22 يناير 2026.

تأتي هذه الجولات تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف، والدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط بضرورة المتابعة المستمرة لمجريات الامتحانات. ورافق وكيل الوزارة خلال الجولة قدري حسين، مدير إدارة منفلوط التعليمية.

واستكمل دسوقي جولته التي بدأها صباحًا بتفقد لجان إدارة القوصية التعليمية، قبل أن ينتقل إلى مدارس إدارة منفلوط لمتابعة امتحان الهندسة في مدرسة منفلوط الإعدادية بنات التي تضم 15 لجنة، ثم لجنة مدرسة منفلوط الثانوية بنات التي تضم 35 لجنة امتحانية، واختتم جولته بزيارة لجنة مدرسة المنفلوطي الثانوية بنين التي تضم 22 لجنة فرعية.

وخلال الجولة، اطمأن وكيل الوزارة على مستوى الامتحانات وتوفر الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان، مع التأكيد على التزام المراقبين والملاحظين، وتفعيل الإجراءات الأمنية عند بوابات المدارس لمنع دخول غير المصرح لهم.

كما شدّد على حظر دخول الأجهزة الإلكترونية بكافة أنواعها، وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب، مع الاستعانة بالاحتياطي من الملاحظين لضمان سير الامتحانات بانضباط، إضافة إلى اتخاذ إجراءات رادعة لمواجهة أي محاولات للغش، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأشار دسوقي إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم، وربطها بغرف عمليات الإدارات التعليمية، بالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة، وغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، لمتابعة سير الامتحانات بشكل لحظي والعمل على حل أي مشكلات طارئة قد تواجه رؤساء اللجان أو الطلاب.

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية يؤديها اليوم 78 ألفًا و508 طلاب وطالبات داخل 264 لجنة موزعة على مدارس 11 إدارة تعليمية على مستوى محافظة أسيوط.