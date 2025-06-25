وزيرة البيئة تكرم رواد السياحة الخضراء بشرم الشيخ

جنوب سيناء – رضا السيد:

كرمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، و الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، رواد مستثمري القطاع السياحي بمجال الطاقة المتجددة بمدينة شرم الشيخ، للمساهمة ودعم مشروع تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء مستدامة.

وتضمن التكريم 18 جهة، بينهم 11 فندقًا، وشركة زهرة جنوب سيناء المنوطة بأعمال النظافة بمدينة شرم الشيخ، وجمعية حماية الطبيعة، والـ CDWS، ومنتجع بيئي بمدينة نويبع، والجامعة البريطانية، وجمعية حماية الطبيعة.

وقال المحافظ، إن هذه الجهات ساهمت بدرجة كبيرة في تفعيل التنمية المستدامة على أرض المحافظة بشكل عام، وشرم الشيخ بشكل خاص، مشيدًا بدور الفنادق التي تعتمد بشكل كامل على الطاقة الشمسية.

وأوضح المحافظ، أن هذه الجهات شركاء النجاح في الجهود التي حرى بذلها لتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، و انضمامها إلى الشبكة العالمية ICLEI للمدن المستدامة، لتصبح أول مدينة مصرية والرابعة عربيًا ضمن هذا التحالف الدولي الرائد في مجال الاستدامة والتحول الأخضر.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد دخول عدد آخر من الفنادق للعمل بالطاقة الشمسية، تفعيلًا لرؤية القيادة السياسية نحو تحقيق تنمية مستدامة شاملة، وترسيخ مكانة شرم الشيخ كعاصمة للمدن الخضراء في المنطقة، كونها تعتمد على الطاقة النظيفة، والنقل المستدام، وإدارة الموارد البيئية بشكل ذكي.

وأشار إلى أن تحقيق الاستدامة والحفاظ عليها يتطلب نضافر كافة الجهات المعنية من جهاز تنفيذي، ومستثمرين ومجتمع محلي، والجمعيات ونشطاء البيئة، مقدمًا الشكر لكل من ساهم في هذا الإنجاز من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارتي البيئة والتنمية المحلية لجهودهما في هذا المجال.

وقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الشكر لكافة الجهات التي حرصت على التعاون لتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، وتأهليها للانضمام لشبكة ICLEI، لتصبح أول مدينة مصرية تنضم رسميًا إلى هذه الشبكة العالمية المعنية بالمدن المستدامة.

وأكدت أن شرم الشيخ تعد تجربة رائدة في إدارة الموارد البيئية، وهذا نتاج عمل مستمر على مدار عدة سنوات، بداية من الاستعداد لمؤتمر المناخ "cop 27 "، وأكدت للعالم استمرارها في الحد من التغيرات المناخية، وذلك من خلال استخدام مصادر الطاقة لنظيفة، والحفاظ على المحميات وما تحويه من موارد الطبيعة، عن طريق تنفيذ مشروعات في الطاقة النظيفة، والنقل المستدام، وإدارة المخلفات.