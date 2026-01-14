بالصور- محافظ المنيا يسلم 200 عقد جديد لتقنين أراضي أملاك الدولة

المنيا - جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يأتي على رأس أولوياته منذ توليه المسؤولية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد حقوق الدولة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة حققت المركز الثالث على مستوى الجمهورية بنسبة إنجاز بلغت 97% في هذا الملف، وهو ما يعكس الجدية والحزم في الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حقوقها.

جاء ذلك خلال تسليم 200 عقد جديد لتقنين أراضي أملاك الدولة، في إطار جهود المحافظة لاستكمال إجراءات التقنين وتيسيرها على المواطنين، بحضور اللواء أ.ح أحمد جميل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمود شعيب، مدير جهاز الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة، والدكتور أمير زيدان، مدير الشئون القانونية، والمهندس محمد أمين، وكيل وزارة الزراعة، وعدد من المنتفعين.

وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي أقرتها الدولة، وضرورة استغلال الأراضي التي تم تقنينها بصورة قانونية تسهم في خدمة المواطن ودعم جهود الدولة التنموية، مؤكدًا أن التقنين يمثل ركيزة أساسية في خلق بيئة مستقرة وآمنة للاستثمار والتنمية.

كما حرص كدواني على الاستماع إلى مطالب عدد من المواطنين، موجّهًا الأجهزة التنفيذية المختصة بسرعة بحث أي معوقات قد تواجه إجراءات التقنين والعمل على حلها فورًا، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهودًا مكثفة لتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات، مع تقديم كافة أوجه الدعم الفني واللوجيستي للمواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي وتحقيق الاستقرار للمواطنين وفقًا للقانون.

من جانبه، استعرض السكرتير العام المساعد الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، موضحًا أن محافظة المنيا حققت نسبة إنجاز بلغت 97%، بإجمالي متحصلات مالية تقدر بنحو 3.7 مليار جنيه، ساهمت في تنفيذ وإقامة المشروعات القومية والخدمية، بما يضمن الاستغلال الأمثل للأراضي ودعم خطط التنمية الشاملة.

وأشار إلى أن عدد الطلبات التي تم استردادها لعدم الجدية بلغ 4222 طلبًا، بإجمالي مساحة تقدر بنحو 275 ألف فدان، فيما تم إنهاء التعاقد مع 4601 حالة بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن نسبة الإنجاز في ملف التقنين بمحافظة المنيا لم تتجاوز 18% في يوليو 2024، إلا أنه منذ تولي اللواء عماد كدواني المسؤولية وبفضل تضافر الجهود والعمل المستمر تحقق هذا الإنجاز غير المسبوق، لتحتل المحافظة المركز الثالث على مستوى الجمهورية بنسبة إنجاز بلغت 97%.