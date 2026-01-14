إعلان

السيطرة على حريق مخزن فراشة في العبور بالقليوبية

كتب : أسامة عبدالرحمن

06:39 م 14/01/2026

قوات الحماية المدنية أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من السيطرة على حريق كبير اندلع داخل مخزن للفراشة بمنطقة جمعية عساكر بمدينة العبور، دون تسجيل أي إصابات بين المواطنين.

وتلقى اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية بنشوب الحريق، وعلى الفور تم الدفع بعدد 10 سيارات إطفاء إلى مكان الواقعة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة.

كما تم فرض كردون أمني حول موقع الحريق للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، فيما تواصل قوات الحماية المدنية أعمال التبريد لمنع إعادة اشتعال النيران.

وفي سياق التحقيقات، تم تحرير محضر بالواقعة، وانتدبت النيابة العامة المعمل الجنائي لفحص أسباب اندلاع الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الحماية المدنية بالقليوبية السيطرة على حريق مخزن فراشة حريق مخزن فراشة في العبور منطقة جمعية عساكر بمدينة العبور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بسمة بوسيل وابنها آدم في أحدث ظهور من رحلة سفاري بالبيتش باجي.. صور
زووم

بسمة بوسيل وابنها آدم في أحدث ظهور من رحلة سفاري بالبيتش باجي.. صور
سي إن إن: إدارة ترامب لا ترغب بتدخل عسكري طويل الأمد في إيران
شئون عربية و دولية

سي إن إن: إدارة ترامب لا ترغب بتدخل عسكري طويل الأمد في إيران
""جيت هنا قبل كده".. لماذا نشعر أننا زرنا المكان سابقا؟
نصائح طبية

""جيت هنا قبل كده".. لماذا نشعر أننا زرنا المكان سابقا؟
لماذا الجنيه عكس اتجاهه الصاعد وانخفض مقابل الدولار لليوم الثاني؟
أخبار البنوك

لماذا الجنيه عكس اتجاهه الصاعد وانخفض مقابل الدولار لليوم الثاني؟
"مريض نفسي".. ضبط عامل ادعى تعرضه للخطر كونه شاهدًا على جريمة قتل بالبحيرة
حوادث وقضايا

"مريض نفسي".. ضبط عامل ادعى تعرضه للخطر كونه شاهدًا على جريمة قتل بالبحيرة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر 0 ضد 0 السنغال
التعليم تصدر قرارًا بإعادة تسكين 30 ألف معلم مساعد بسبب ظروف قهرية
تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور