السيطرة على حريق مخزن فراشة في العبور بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من السيطرة على حريق كبير اندلع داخل مخزن للفراشة بمنطقة جمعية عساكر بمدينة العبور، دون تسجيل أي إصابات بين المواطنين.

وتلقى اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية بنشوب الحريق، وعلى الفور تم الدفع بعدد 10 سيارات إطفاء إلى مكان الواقعة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة.

كما تم فرض كردون أمني حول موقع الحريق للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، فيما تواصل قوات الحماية المدنية أعمال التبريد لمنع إعادة اشتعال النيران.

وفي سياق التحقيقات، تم تحرير محضر بالواقعة، وانتدبت النيابة العامة المعمل الجنائي لفحص أسباب اندلاع الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.