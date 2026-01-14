الدقهلية - رامي محمود:

تفقد الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي، والوفد المرافق له، عددًا من مستشفيات محافظة الدقهلية للوقوف على الاحتياجات الفعلية، ومتابعة مستوى الأداء، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين.

وشملت الجولة تفقد مستشفيات المنصورة التخصصي، السنبلاوين، أجا، تمي الأمديد، وبني عبيد، حيث تابع مساعد الوزير سير العمل داخل الأقسام المختلفة، ومدى جاهزية الخدمات، واحتياجات المستشفيات من التجهيزات والمستلزمات الطبية.

وعقب الجولة، التقى مساعد وزير الصحة اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بحضور النائب أحمد العوضي، وكيل أول مجلس الشيوخ، والدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتورة مها صبري، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد رزق، نائب رئيس الأمانة، والدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتورة رانيا منير، مدير مكتب مساعد وزير الصحة.

وأكد المحافظ أن الإدارة الناجحة هي الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة الصحية ورفع كفاءة الأداء، بما يضمن تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري، مشددًا على أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات الدولة، وأن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم القطاع الصحي وتطويره.

وأشار إلى ضرورة تضافر جهود كافة القطاعات الصحية من خلال التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الإمكانات وتحقيق أفضل مستوى من الخدمة، مؤكدًا أن منظومة التأمين الصحي بالدقهلية تحتاج إلى دعم قوي للنهوض بمستوى الخدمات وتحسين جودة الرعاية الصحية داخل المنشآت التابعة لها.

ومن جانبه، أوضح الدكتور بيتر وجيه أن الوزارة حريصة على تلبية كافة احتياجات المستشفيات التي شملتها الجولة من تجهيزات ومستلزمات، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات واستمراريتها. وأكد أن هذه الزيارات الميدانية تستهدف تقييم الوضع على أرض الواقع ووضع الحلول العاجلة لما يتم رصده من احتياجات.

وأضاف مساعد الوزير أن ما شاهده خلال الزيارة يعكس تطورًا ملموسًا في المستشفيات، مؤكدًا أن الجهود المبذولة تمثل نقلة نوعية في المنظومة الصحية بالدقهلية، وتدعم تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، موجّهًا الشكر لقيادات المحافظة والقطاع الصحي على التعاون والمتابعة المستمرة.