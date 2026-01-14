إعلان

مساعد وزير الصحة يتفقد عددًا من مستشفيات الدقهلية ويشيد بمستوى الخدمة (صور)

كتب : رامي محمود

06:25 م 14/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محافظ الدقهلية يستقبل مساعد وزير الصحة والوفد المرافق له (5)
  • عرض 5 صورة
    محافظ الدقهلية يستقبل مساعد وزير الصحة والوفد المرافق له (2)
  • عرض 5 صورة
    محافظ الدقهلية يستقبل مساعد وزير الصحة والوفد المرافق له (4)
  • عرض 5 صورة
    محافظ الدقهلية يستقبل مساعد وزير الصحة والوفد المرافق له (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الدقهلية - رامي محمود:

تفقد الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي، والوفد المرافق له، عددًا من مستشفيات محافظة الدقهلية للوقوف على الاحتياجات الفعلية، ومتابعة مستوى الأداء، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين.

وشملت الجولة تفقد مستشفيات المنصورة التخصصي، السنبلاوين، أجا، تمي الأمديد، وبني عبيد، حيث تابع مساعد الوزير سير العمل داخل الأقسام المختلفة، ومدى جاهزية الخدمات، واحتياجات المستشفيات من التجهيزات والمستلزمات الطبية.

وعقب الجولة، التقى مساعد وزير الصحة اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بحضور النائب أحمد العوضي، وكيل أول مجلس الشيوخ، والدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتورة مها صبري، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد رزق، نائب رئيس الأمانة، والدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتورة رانيا منير، مدير مكتب مساعد وزير الصحة.

وأكد المحافظ أن الإدارة الناجحة هي الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة الصحية ورفع كفاءة الأداء، بما يضمن تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري، مشددًا على أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات الدولة، وأن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم القطاع الصحي وتطويره.

وأشار إلى ضرورة تضافر جهود كافة القطاعات الصحية من خلال التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الإمكانات وتحقيق أفضل مستوى من الخدمة، مؤكدًا أن منظومة التأمين الصحي بالدقهلية تحتاج إلى دعم قوي للنهوض بمستوى الخدمات وتحسين جودة الرعاية الصحية داخل المنشآت التابعة لها.

ومن جانبه، أوضح الدكتور بيتر وجيه أن الوزارة حريصة على تلبية كافة احتياجات المستشفيات التي شملتها الجولة من تجهيزات ومستلزمات، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات واستمراريتها. وأكد أن هذه الزيارات الميدانية تستهدف تقييم الوضع على أرض الواقع ووضع الحلول العاجلة لما يتم رصده من احتياجات.

وأضاف مساعد الوزير أن ما شاهده خلال الزيارة يعكس تطورًا ملموسًا في المستشفيات، مؤكدًا أن الجهود المبذولة تمثل نقلة نوعية في المنظومة الصحية بالدقهلية، وتدعم تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، موجّهًا الشكر لقيادات المحافظة والقطاع الصحي على التعاون والمتابعة المستمرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور بيتر وجيه وزير الصحة الطب العلاجي الدقهلية مستشفيات المنصورة التخصصي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مباراة مصر والسنغال في أمم إفريقيا.. خبيرة أبراج تتوقع الفائز ومفاجأة لـ
علاقات

مباراة مصر والسنغال في أمم إفريقيا.. خبيرة أبراج تتوقع الفائز ومفاجأة لـ
تأهبا لهجوم محتمل على إيران.. القوة الضاربة الأمريكية تصل البحر الأحمر
شئون عربية و دولية

تأهبا لهجوم محتمل على إيران.. القوة الضاربة الأمريكية تصل البحر الأحمر
رمضان 2026.. محمد إمام يعلن مشاركة بسنت شوقي في مسلسل "الكينج"
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. محمد إمام يعلن مشاركة بسنت شوقي في مسلسل "الكينج"
التعليم تنفي صدور قرار بتدوير مديري المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني
مدارس

التعليم تنفي صدور قرار بتدوير مديري المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني
مصدر أمني ينفي وفاة أحد قيادات الإخوان داخل السجون ويؤكد تلقيهم الرعاية
حوادث وقضايا

مصدر أمني ينفي وفاة أحد قيادات الإخوان داخل السجون ويؤكد تلقيهم الرعاية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

التعليم تصدر قرارًا بإعادة تسكين 30 ألف معلم مساعد بسبب ظروف قهرية
تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
7 وزراء سابقين رؤساء لجان نوعية في مجلس النواب
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة FENER؟
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور