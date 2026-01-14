ضبط مالك ستوديو تصوير تلفزيوني بدون ترخيص في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط شخص قام بإنشاء وإدارة ستوديو تصوير تلفزيوني بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية.

وأوضحت التحريات قيام المتهم بإنشاء وإدارة الأستوديو دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث كان يقوم بتصوير فيديوهات لبرامج وإعلانات، مستخدمًا أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج، ومحمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابيًا، بالمخالفة لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

كما تبين من التحقيقات قيام المتهم بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطه غير القانوني، بهدف تحقيق أرباح مالية بطرق غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف مقر الأستوديو وضبط مالكه، بالإضافة إلى المعدات والأدوات المستخدمة في أعمال التصوير والمونتاج.

وبمواجهته، اعترف بنشاطه الإجرامي بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيق في الواقعة.