"قرآن وابتهالات".. أوقاف بركة السبع تحتفل بالعام الهجرى الجديد

المنوفية- أحمد الباهي:

نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة المنوفية، احتفالية في المسجد البحري أكبر مساجد قرية الغوري التابعة لمركز بركة السبع، بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد 1447 هـ، بحضور عدد من شباب المُبتهلين والمشايخ وبمشاركة جمع غفير من أهالي القرية.

وقدم المبتهل شعبان عبدالجيد شعبان، باقة من الأناشيد الدينية والمادحة في رسول الله، منها "قمر سيدنا النبي، مولاي إني ببابك، يا طيبة"، كما استمع الأهالي لعدد من سور القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد عيد حمزة، وكلاً من الشيخ سامح عبدالعظيم عامر، والشيخ عبدالله رفيق غانم، أئمة وخطباء بأوقاف المنوفية.

ومن المقرر أن يبدأ العام الهجرى الجديد 1447 هجريا، بمولد هلال شهر المحرم مباشرة بعد حدوث الاقتران فى الثانية عشرة والدقيقة 33 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأربعاء 29 من ذى الحجة 1446 هـ الموافق 2025/6/25 (يوم الرؤية).