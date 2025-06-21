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تنظيم حملة مكبرة لضبط الأسعار في الأسواق بأسوان - صور

03:25 م السبت 21 يونيو 2025
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    تنظيم حملة مكبرة لضبط الأسعار في الأسواق بأسوان
  • عرض 3 صورة
    تنظيم حملة مكبرة لضبط الأسعار في الأسواق بأسوان
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أسوان - إيهاب عمران:

شدد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على تكثيف حملات التفتيش والمتابعة؛ للتأكد من توافر وجودة السلع والمنتجات داخل الأسواق بمختلف المراكز والمدن؛ لضمان تلبية احتياجات المواطنين من مختلف السلع الاستهلاكية مع التصدي لكافة أشكال الاحتكار والغش التجاري.


وأوضح عاطف كامل، رئيس مركز ومدينة إدفو، بأنه بناءً على تكليفات محافظ أسوان، جرى تنظيم حملة مكبرة لضبط الأسعار داخل الأسواق بشارع السوق، وشارع 23 يوليو، وذلك بقيادة نواب رئيس المركز ورؤساء الأحياء، وبمشاركة جهاز حماية المستهلك ومديريتي التموين والصحة وغيرها من الجهات المعنية.


وأشار رئيس مركز ومدينة إدفو، إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد 36 محضر إغلاق ومخالفات عدم وجود تراخيص وشهادات صحية، بالإضافة إلى مخالفات عدم اتباع سياسة حماية المستهلك وعدم الإعلان عن السعر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفات التى تم رصدها، وجاري المتابعة ومواصلة الحملات لمنع تكرار هذه المخالفات والتصدي لأي مخالفات جديدة.



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أسوان للواء إسماعيل كمال محافظ أسوان
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