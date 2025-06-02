ميناء الإسكندرية يستقبل أكبر سفينة حاويات بحمولة 188 ألف طن (صور)

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

استقبل ميناء الإسكندرية اليوم الاثنين، السفينة العملاقة MSC ANNA التابعة لتوكيل MSC مصر، والتي تُعد الأكبر في تاريخ الميناء. يبلغ طول السفينة نحو 400 متر، وغاطسها 14 مترًا، وتحمل حمولة إجمالية تبلغ 187,587 طنًا، بطاقة استيعابية تصل إلى 19,372 حاوية مكافئة.

بدأت عمليات تفريغ الحمولة فور رسو السفينة، بعد استكمال كافة الإجراءات الفنية والاستباقية لضمان جاهزية الأرصفة والطول والعمق المناسبين لاستقبال هذه الفئة من السفن الحديثة.

أشرف اللواء بحري إيهاب محمد صلاح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، على دعم عمليات القطر والإرشاد، مع مراقبة دقيقة لعملية الرسو عبر المنظومات التقنية المتطورة ببرج الإرشاد، مما أسهم في إنجاز العملية بسلاسة وفي وقت قياسي.