المشدد 7 سنوات لمستخلص جمركي وعاطل زورا أوراق شحنة بميناء الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية مستخلص جمركي وعاطل، بالسجن المشدد 7 سنوات، ومصادرة المحررات المضبوطة، لاتهامهما بالتزوير في محرر رسمي لشحنة خاصة بشركة مقاولات قادمة من دولة ليبيا.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال زغلول البغدادي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار إيهاب سلامة شاهين والمستشار عمر أحمد فتحي، والمستشار محمد جميل خلف الله، وسكرتير المحكمة، مينا مجدي.

ترجع وقائع القضية رقم 762 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة ميناء الإسكندرية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالميناء بقيام متهمين بتزوير محررات رسمية في بيان جمركي.

ووفقًا لأوراق القضية، اشتركا كل من "ك.ع.م" مستخلص جمركي و"ك.م.م" عاطل، وهما ليس من أرباب الوظائف العمومية، فيما بينهما عن طريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي الإفراج المبدئي عن الصادرات الخاصة بالبيان الجمركي رقم 71426 صادر الإسكندرية، والمنسوب للجمارك.

وكشفت التحقيقات استعمال المتهمين المحرر المزور بإرفاقه عبر منظومة mts الخاصة بمصلحة الجمارك، وإزالة اسم شركة للمقاولات وإضافة اسم أخري، وإزالة ليبيا كبلد مصدر وإضافة إيطاليا، فضلًا عن التزوير في توكيل باسم المتهم الأول لصالح شركة مقاولات على غير الحقيقة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.