لبحث التعاون البحري.. وفد سنغافوري يزور ميناء الإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

زار وفد سنغافوري برئاسة مدير قطاع جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة التجارة والصناعة السنغافورية، ميناء الإسكندرية، وذلك في إطار تعزيز التعاون في مجالات النقل البحري والموانئ.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون المشترك، خاصة في مجالات تشغيل الموانئ والتبادل التجاري والمشروعات الاستثمارية اللوجستية، انطلاقًا من النتائج الإيجابية للقاء المشترك الذي جمع بين قيادات البلدين مؤخرًا.

وأعرب الجانبان عن استعدادهما لتفعيل التعاون في مجالات النقل البحري بالميناء والمشروعات الاستثمارية، مؤكدين أن هذه الزيارة خطوة مهمة نحو تحقيق شراكة استراتيجية في ضوء الفرص الواعدة والتطلعات المستقبلية.

وأبدى الوفد السنغافوري إعجابه بالرؤية الاستراتيجية لتطوير ميناء الإسكندرية، مقدرًا ما شهده الميناء من تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية على الأصعدة اللوجستية والتشغيلية والاستثمارية.

وفي سياق متصل، قدمت هيئة ميناء الإسكندرية عرضًا تقديميًا يسلط الضوء على المشروعات الاستثمارية والتوسعية التي أُقيمت ضمن خطة تطوير الميناء، بالإضافة إلى جهود الربط بين الموانئ البحرية والبرية والنقل متعدد الوسائط، تحقيقًا للتكامل مع شبكة النقل الوطنية.

وتضمنت زيارة الوفد جولة بمتحف الميناء والأرصفة البحرية ومحطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض، حيث اطلع الوفد على تطور البنية التحتية بالميناء والمعايير التشغيلية المتبعة، في إطار الاطلاع على آليات العمل والتشغيل عن قرب.