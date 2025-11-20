يضم 11 عضوًا.. وفد برلماني جنوبي أفريقي يزور ميناء الإسكندرية -صور

بالصور- تحصين 230 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في الدقهلية

زار وفد برلماني رفيع المستوى يضم 11 عضوًا بلجنة النقل واللوجستيات بالبرلمان الجنوب أفريقي، اليوم الخميس، ميناء الإسكندرية، وذلك في إطار تعزيز التعاون البحري واللوجستي بين مصر وجنوب أفريقيا.

كان في استقبال الوفد اللواء بحري إيهاب صلاح، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، والذي رحب بالوفد في أقدم وأكبر موانئ مصر، والبوابة الشمالية للقارة الأفريقية، ويستحوذ على ما يقرب من 60% من حجم تجارة مصر الخارجية.

ميناء الإسكندرية يوسع التعاون مع أفريقيا

واستعرض صلاح، الرؤية الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي وتوسيع الشراكات المتوازنة مع الموانئ الصديقة، خاصة الموانئ الأفريقية التي تحتل أولوية متقدمة في خطط الهيئة الحالية والمستقبلية.

وأضاف رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن موانئ مصر وجنوب أفريقيا تمتلكان مقومات تجعلهما محورين رئيسيين لحركة التجارة داخل القارة، بما يمهّد لتكامل اقتصادي واسع يخدم مصالح البلدين.

وفد جنوب أفريقي يتفقد محطة تحيا مصر

وفي سياق متصل، أجرى الوفد البرلماني الجنوب أفريقي جولة ميدانية موسّعة داخل الميناء شملت متحف ميناء الإسكندرية التاريخي، محطة الركاب البحرية، والأرصفة لمتابعة عمليات الشحن والتفريغ بشكل مباشر.

وشملت جولة الوفد محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، التي تُعَد من أحدث وأكبر المحطات في شرق البحر المتوسط، لما تتمتع به من بنية تحتية متقدمة وأنظمة تشغيل حديثة، للتعرّف على قدرات الميناء التشغيلية في تداول البضائع المختلفة.

وزارة النقل تخلق ممرات لوجستية متكاملة

وأعرب أعضاء الوفد البرلماني الجنوب أفريقي عن إعجابهم الشديد بما شاهدوه من تطور كبير في منظومة العمل داخل ميناء الإسكندرية، وما لمسوه من كفاءة في التشغيل، وجودة في البنية الأساسية، وتكامل بين مختلف المناطق داخل الميناء.

وثـمّن الوفد رؤية وزارة النقل المصرية، واستراتيجيتها الشاملة في خلق ممرات لوجستية متكاملة تربط بين جميع الموانئ والمناطق اللوجستية بوسائل نقل متعددة الوسائط.

وعبّر الجانبان عن ترحيبهم الكامل بتعزيز التعاون البحري بين مصر وجنوب أفريقيا، خاصة في مجالات التدريب، تبادل الخبرات، تطوير الموانئ، وتشجيع الاستثمار في مشروعات الخدمات اللوجستية.