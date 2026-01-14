وفاة آدم ياسر لاعب فريق الناشئين بالاتحاد السكندري إثر حادث سير -صور

توفى اللاعب آدم ياسر فوزي، لاعب قطاع الناشئين مواليد 2009 بنادي الاتحاد السكندري، إثر تعرضه لحادث سير في محافظة الإسكندرية.

ونعى نادي الاتحاد السكندري لاعبه الشاب في بيان رسمي، جاء فيه: "البقاء لله.. مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد سلامة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، ومدير عام النادي، والأجهزة الفنية والإدارية والعاملين، ينعون ببالغ الحزن والأسى اللاعب آدم ياسر فوزي، لاعب كرة القدم بقطاع الناشئين، والذي رحل إلى جوار ربه اليوم إثر حادث سير، راجين من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان."

ويُعد اللاعب آدم ياسر من المواهب الواعدة في قطاع الناشئين، حيث كان يتمتع بموهبة كروية وأخلاق رفيعة، جعلته محبوبًا بين زملائه ومدربيه.