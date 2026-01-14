إعلان

محافظ المنوفية يعلن غلق كوبري مبارك بشبين الكوم للصيانة

كتب : أحمد الباهي

11:35 ص 14/01/2026

ناقش اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، الإجراءات التنظيمية النهائية لغلق كوبري مبارك بمدينة شبين الكوم، تمهيدًا لبدء أعمال الصيانة الشاملة ورفع الكفاءة اعتبارًا من الخميس 15 يناير، بما يضمن أمن وسلامة المواطنين وتحقيق السيولة المرورية.

شهد الاجتماع التنسيقي حضور نائب المحافظ، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ورؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم، وممثلي هيئة الطرق والكباري، والري، وإدارة مرور المنوفية، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية.

ووجّه المحافظ، الإدارة العامة للمرور والأجهزة التنفيذية بوضع خطة مرورية متكاملة خلال فترة الغلق، تتضمن توفير مسارات بديلة آمنة ومنع حدوث تكدسات، مع فتح كوبري عمر أفندي في الاتجاهين أمام السيارات الملاكي والتاكسي، وتيسير الحركة المرورية بمنطقة كوبري فينيسيا.

وقرر منع سير سيارات النقل الثقيل داخل مدينة شبين الكوم طوال فترة الغلق الكلي، مع استثناء سيارات السلع التموينية والمواد البترولية والمطاحن، حفاظًا على انتظام حركة المرور وتلبية الاحتياجات الأساسية.

وشدد محافظ المنوفية على تكثيف التواجد الميداني لرجال المرور، وتزويد الطرق البديلة باللوحات الإرشادية والتحذيرية، والمتابعة المستمرة لأعمال الصيانة على مدار الساعة لضمان سرعة الانتهاء منها وإعادة تشغيل الكوبري في أقرب وقت وبصورة آمنة ومطورة.

وناشد المحافظ المواطنين وقائدي المركبات الالتزام بالتعليمات المرورية والمسارات البديلة المعلنة، مؤكدًا أن أعمال الصيانة تستهدف رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين السيولة المرورية والمظهر الحضاري بمدينة شبين الكوم.

إبراهيم أبو ليمون غلق كوبري مبارك شبين الكوم

