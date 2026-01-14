إعلان

مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط نصف طن مخدرات و40 سلاحًا ناريًا بالمحافظات

كتب : علاء عمران

11:54 ص 14/01/2026 تعديل في 11:59 ص

المتهمين + المضبوطات

وجهت وزارة الداخلية ضرباتها الاستباقية للبؤر الإجرامية المتورطة في جلب وتجارة المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة، في إطار جهودها المستمرة لحفظ الأمن وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة.

وأكدت تحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، نشاط عدد من البؤر الإجرامية في عدة محافظات، تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة قامت بجلب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة تمهيدًا للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل الأمني بمحافظة أسيوط عن مصرع أربعة عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق الحكم عليهم في قضايا اتجار بالمخدرات وسرقة بالإكراه وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، وفرض سيطرة، كما تم ضبط باقي عناصر البؤر الإجرامية.

وأسفرت الحملات عن ضبط قرابة نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة شملت الحشيش والشابو والهيروين والكوكايين والأفيون، بالإضافة إلى 11.462 قرصًا مخدرًا، فضلًا عن ضبط 40 قطعة سلاح ناري، بينها 11 بندقية آلية و21 بندقية خرطوش و3 أفراد خرطوش و5 طبنجات.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 61 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.

حملات امنية مخدرات مصرع عناصر إجرامية

