محافظ كفر الشيخ يحيل طلب تشغيل وحدة مرور بيلا للفح

كتب : إسلام عمار

11:04 ص 14/01/2026

النائب وليد زيتون عضو مجلس الشيوخ

أحال اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، طلب عضو مجلس الشيوخ وليد زيتون الخاص بتشغيل وحدة مرور بيلا إلى اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة للفحص في ضوء ما جرى اتخاذه من إجراءات بخصوص ذلك الشأن والعرض عليه من مستجدات.

وأكد وليد زيتون، عضو مجلس الشيوخ في تصريحات لـ"مصراوي" أن أهالي مدينة بيلا يعانون من مشقة السفر إلى المراكز المجاورة لاستخراج التراخيص، وإنهاء الإجراءات المرورية المختلفة.

وقال إن مركز بيلا من المراكز الكبرى وذات الكثافة السكانية الكبيرة، وتشغيل وحدة مرور بها يسهم بشكل كبير في التيسير على المواطنين، ويحسن من مستوى الخدمات المرورية، وتشغيلها سوف يكون للصالح العام، وفي إطار حرص الدولة على التيسير على المواطنين، وتطوير مستوى الخدمات الحكومية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

محافظ كفر الشيخ تشغيل وحدة مرور بيلا اللواء دكتور علاء عبدالمعطي

