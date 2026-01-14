محافظ أسيوط يفتتح معرض "كيان" لدعم الحرفيين والأسر المنتجة

افتتح اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، معرض وبازار "كيان" للأسر المنتجة، المقام أسفل كوبري فيصل بحي غرب، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من المساحات غير المستغلة وتحويلها إلى كيانات إنتاجية ذات مردود اقتصادي واجتماعي.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير السلع بأسعار مناسبة ودعم الأسر المنتجة وأصحاب الحرف الصغيرة بما يساهم في تعزيز الدخل وخلق فرص عمل مستدامة ودعم مسار التنمية المحلية المتكاملة المتسق مع رؤية مصر 2030.

وشهد الافتتاح حضورًا واسعًا ضم نخبة من القيادات التنفيذية والعلمية ورموز المجتمع؛ حيث رافق المحافظ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والمحاسب عمرو أبو العيون رئيس الغرفة التجارية وعضو مجلس الشيوخ، وشوكت صابر أمين عام جامعة أسيوط، وناجح البارودي رئيس نادي أسيوط الرياضي، والدكتورة ياسمين الكحكي عميد كلية التربية النوعية، وإيهاب عبد الحميد مدير جهاز تنمية المشروعات، وداليا تادرس من هيئة تنمية الصعيد.

كما حضر حسن عثمان وكيل وزارة التضامن، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، وممدوح جبر رئيس حي غرب، والشيماء عبد المعطي وكيل وزارة التضامن وجيهان حفني مدير الأسر المنتجة، إضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والصحفيين وممثلي القنوات والجمعيات الأهلية والأسر المنتجة.

وعقب قص الشريط إيذانًا بالافتتاح، تفقد المحافظ أجنحة المعرض التي تضم باكيات للمنتجات الغذائية والمشغولات اليدوية والتراثية والمفروشات والإكسسوارات، فضلًا عن أركان لهيئة تنمية الصعيد والمشاركة المجتمعية، وممثلي جامعتي أسيوط وبدر، وخدمة المواطنين، واتحاد رواد الأعمال، وعدد من الجمعيات الأهلية المشاركة.

وأكد محافظ أسيوط أن مشروع "كيان" يمثل نموذجًا واقعيًا لتحويل المساحات المهملة إلى مشروعات اقتصادية ذات جدوى اجتماعية وتنموية، مشيرًا إلى أن المعرض يوفر منتجات بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وأضاف أن المعرض يمثل منصة دائمة لتسويق منتجات الأسر المنتجة طوال العام، وليس مجرد فعالية مؤقتة، ما يعزز ثقافة العمل الحر ويدعم الاقتصاد المحلي ويوفر بيئة مواتية للحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة لتطوير أعمالهم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي لأسرهم.

وخلال جولة الافتتاح، وجّه المحافظ الشكر لرجل الأعمال المهندس منير غبور، مشيدًا بإسهاماته في دعم المشروع، الذي حوّل موقعًا مهملاً إلى صرح إنتاجي وتنموي يخدم أبناء المحافظة. وأكد أن التنمية المستدامة تعتمد على حسن استغلال الموارد والمواقع مع الاستثمار في العنصر البشري وتمكين الشباب.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن المحافظة لم تكتفِ بإزالة المخلفات من الموقع، بل أعادت توظيفه بالكامل لصالح التنمية، موضحًا أن المشروع يمثل إضافة مهمة لمنظومة دعم الحرف والصناعات الصغيرة، ويساهم في الحفاظ على التراث الحرفي وفتح أسواق دائمة بدلاً من الاكتفاء بالمعارض الموسمية.

وشدد المحافظ على ضرورة تكامل جهود الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان نجاح المشروع وتعميم التجربة في مواقع أخرى بالمحافظة، معتبرًا ما تحقق أسفل كوبري فيصل نموذجًا يحتذى في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية.

وأعرب العارضون عن تقديرهم لجهود المحافظة في دعم إقامة المعارض الدائمة وإحياء الحرف التراثية وتمكين الشباب اقتصاديًا، مؤكدين أن المشاركة المجانية التي أُتيحت لهم تمثل خطوة مهمة نحو توفير فرص عمل مستقرة وتحقيق التنمية الشاملة في أسيوط.