انخفاض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:52 ص 14/01/2026

سعر اليورو

انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 14-1-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 54.84 جنيه للشراء، بتراجع 15 قرشًا، و55.02 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا.

بنك مصر: 54.83 جنيه للشراء، بتراجع 15 قرشًا، و55.01 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا.

بنك القاهرة: 54.81 جنيه للشراء، بتراجع 17 قرشًا، و54.99 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 54.86 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و55.05 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

البنك التجاري الدولي: 54.83 جنيه للشراء، بتراجع 17 قرشًا، و55.01 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا.

