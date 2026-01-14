مباريات الأمس
جميع المباريات

تغييران.. تشكيل منتخب السنغال المتوقع لمواجهة مصر

كتب : هند عواد

11:04 ص 14/01/2026
    منتخب السنغال (1)
    منتخب السنغال (2)
    منتخب السنغال (6)
    منتخب السنغال (5)
    منتخب السنغال (4)

يستعد منتخب مصر لمواجهة السنغال، في السابعة مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

ووفقًا لموقع “wiwsport” السنغالي، يعتمد بابي بونا ثياو، المدير الفني لمنتخب السنغال، على تشكيلته الأساسية ضد منتخب مصر، رغم التهديد الوشيك بالإيقاف لعدد من اللاعبين، بمن فيهم القائد كوليبالي، ولاعب الوسط بابي جاي، والمهاجم نيكولاس جاكسون، والنجم الصاعد إبراهيم مباي.

وأشار الموقع إلى أن بونا ثياو سيجري تغييرين على تشكيلته السابقة، بالدفع بجاكسون في خط الهجوم بدلًا من حبيب ديالو، وباتيه سيس أو لامين كامارا بدلًا من حبيب ديارا.

وجاء التشكيل المتوقع لمنتخب السنغال كالآتي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: كريبان دياتا - كوليبالي - موسى نياكاتي - الحاج مالك ضيوف

خط الوسط: إيليمان ندياي - إدريسا جاي - بابي جاي - باتيه سيس أو لامين كامارا

خط الهجوم: ساديو ماني - جاكسون

اقرأ أيضًا:

"بعد انتقاله للاتحاد السكندري".. 19 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة محمد مجدي أفشة

إعلامي يحسم الجدل حول أنباء وفاة حسن شحاتة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

