المنوفية تضبط لحوما فاسدة وأسطوانات غاز مهربة

كشفت حملات تموينية شنتها الأجهزة الرقابية بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، عن ضبط كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وأخرى مجهولة المصدر، إضافة إلى أسطوانات غاز مدعّمة محظور تداولها، وذلك بعدد من مراكز المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتكثيف المتابعة اليومية على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح المحاسب أسامة عز الدين، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، أنه شنت حملات تفتيشية موسعة من خلال الإدارة العامة للرقابة التجارية بالمديرية، بالاشتراك مع إدارات تموين شبين الكوم والسادات والباجور، استهدفت المنشآت الغذائية وأماكن بيع وتداول اللحوم والمخابز البلدية والمحلات التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 100 أسطوانة غاز مدعّمة محظور تداولها داخل إحدى مزارع الدواجن بمدينة السادات، في مخالفة صريحة للقانون.

كما ضُبط نحو 2 طن ملح طعام مجهول المصدر، و608 كرتونة مواد غذائية متنوعة، إضافة إلى 159 كيلو جرام دقيق وسكر دون مستندات بناحية شبين الكوم.

وفي مركز الباجور، نجحت الحملة، بالتنسيق مع الإدارة البيطرية، في ضبط طن ونصف لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي، تقرر التحفظ عليها قبل طرحها بالأسواق، فضلاً عن التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإخطار الجهات المختصة للعرض على النيابة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية استمرار شن الحملات التموينية بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية، للتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بصحة المواطنين، مشددًا على اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين، والتعامل الفوري مع أي بلاغات واردة في هذا الشأن، تحقيقًا للصالح العام.