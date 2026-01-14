مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
19:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
19:30

بارما

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

ليتشي

جميع المباريات

"العقدة مش عندنا احنا".. تعليق ناري من شوبير قبل مواجهة مصر والسنغال

كتب : محمد خيري

11:47 ص 14/01/2026

أحمد شوبير

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن الحديث عن وجود "عقدة" لمنتخب مصر أمام السنغال لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن التاريخ يعكس العكس تمامًا، في ظل الندية الكبيرة وتوازن النتائج بين المنتخبين عبر المواجهات السابقة.

ويستضيف ملعب "ابن بطوطة"، مباراة نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين منتخب مصر ونظيره السنغال، المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً اليوم بتوقيت القاهرة.

وأوضح شوبير، خلال تصريحاته الإعلامية، أن المنتخب المصري يمتلك خبرات واسعة في البطولات القارية، وهو ما يمنح لاعبيه القدرة على التعامل مع الضغوط النفسية والفنية في المباريات الحاسمة، خاصة في الأدوار الإقصائية من كأس الأمم الإفريقية.

وأشار إلى أن حالة الثقة السائدة داخل معسكر "الفراعنة"، إلى جانب التحضير الجيد للمواجهة، تعزز من فرص الفريق في الظهور بأفضل صورة ممكنة أمام "أسود التيرانجا"، لاسيما في ظل الاعتماد على عناصر مؤثرة مثل محمد صلاح وإمام عاشور.

وأضاف شوبير أن مواجهة السنغال تمثل فرصة حقيقية لمنتخب مصر من أجل تأكيد تفوقه وفتح صفحة جديدة في سجل المواجهات المباشرة بين الطرفين، مؤكدًا أن الحسم داخل المستطيل الأخضر لا يرتبط بالتاريخ وحده، بل يعتمد بشكل أساسي على الأداء والانضباط والتركيز طوال أحداث اللقاء.

أحمد شوبير مباراة مصر والسنغال منتخب مصر

