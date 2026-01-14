إعلان

السعودية تعلق على قرار أمريكا تصنيف الإخوان جماعة إرهابية

كتب : مصراوي

11:55 ص 14/01/2026

المملكة العربية السعودية

وكالات

رحّبت المملكة العربية السعودية بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين في كلٍّ من مصر والأردن ولبنان كجماعات إرهابية.

وأدانت وزارة خارجية المملكة، في بيان رسمي،الأربعاء، كافة أشكال التطرف والإرهاب، مجددة دعمها لكل ما من شأنه تعزيز أمن الدول العربية واستقرارها وازدهارها، بما يسهم في ترسيخ أمن المنطقة والعالم.

وأعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قررت تصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين في كل من مصر والأردن ولبنان كمنظمات إرهابية أجنبية.

وبحسب وزير الخارجية ماركو روبيو، سيتم إدراج محمد فوزي تقوش، زعيم جماعة الإخوان المسلمين في لبنان، على قائمة "الإرهابيين العالميين المصنّفين بشكل خاص" (SDGT).

وقال روبيو في بيان: "تعكس هذه التصنيفات الخطوات الافتتاحية لجهد مستمر ومكثف للتصدي لعنف فروع جماعة الإخوان المسلمين وأعمالها المزعزِعة للاستقرار أينما وُجدت".

وأضاف: "ستستخدم الولايات المتحدة جميع الأدوات المتاحة لحرمان هذه الفروع من الموارد التي تمكّنها من الانخراط في الإرهاب أو دعمه".

كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تصنيف جماعتي الإخوان المسلمين في مصر والأردن كـ"إرهابيين عالميين مصنّفين بشكل خاص" (SDGT)، بدعوى تقديمهما المساعدة والتحريض لصالح حركة حماس.

المملكة العربية السعودية أمريكا صنيف الإخوان جماعة إرهابية

