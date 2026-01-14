أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن منتخب السنغال يتمتع بقوة شخصية واضحة داخل أرض الملعب، مشيرًا إلى أن وجود النجم ساديو ماني يمنح الفريق ثقلًا قياديًا كبيرًا، كونه القائد الحقيقي الذي يحظى باحترام جميع اللاعبين، ويلتزمون بتعليماته خلال المباريات.

وأوضح التابعي، خلال تصريحاته ببرنامج «نمبر وان» عبر قناة CBC، أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، يثق بشكل كبير في عناصره، ويحرص دائمًا على إظهار هذه الثقة في تصريحاته الإعلامية، لما لها من تأثير إيجابي على الحالة المعنوية للاعبين قبل المواجهات الكبرى.

وأشار إلى أن هذه الثقة لا تتعارض مع شعور المدير الفني ببعض القلق داخل الغرف المغلقة، معتبرًا أن هذا الأمر طبيعي في المباريات المصيرية، بل قد يكون دافعًا إضافيًا للتركيز والتحضير الجيد.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن منتخب السنغال يتعامل مع مواجهة مصر بحذر شديد، ويدرك تمامًا صعوبة اللقاء، مؤكدًا أن سيناريو المباراة سيكون مختلفًا تمامًا عن مواجهة كوت ديفوار، سواء من حيث الأسلوب أو مجريات اللعب.

وشدد التابعي على أن الجهاز الفني لمنتخب السنغال يعي جيدًا قيمة منتخب مصر وتاريخه القاري، ويضعه في حساباته بقوة، في الوقت الذي يمتلك فيه حسام حسن رؤية فنية واضحة وتركيزًا عاليًا، إلى جانب الدور القيادي لمحمد صلاح، الذي يتمتع بخبرة كبيرة واطلاع دقيق على المنافس.

كما أشار إلى أن الانضباط التكتيكي والالتزام الجماعي من أبرز سمات المنتخب السنغالي، وهو ما سيدفع حسام حسن إلى تبني نهج متوازن خلال اللقاء، دون اندفاع هجومي مبالغ فيه أو مجازفة غير محسوبة.

واختتم بشير التابعي حديثه بالإشادة بإمام عاشور، مؤكدًا أنه يمثل عنصرًا مؤثرًا في تشكيل منتخب مصر، موضحًا أنه لو كان حصل على إعداد أفضل قبل انطلاق البطولة لقدم مستويات أقوى، لكنه يظل أحد أبرز الأوراق الرابحة في صفوف "الفراعنة".