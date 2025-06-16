محافظ قنا يعلق على ظهوره بالدراجة ليلًا بدون حراسة

قنا – عبدالرحمن القرشي:

علق الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، على الصور المتداولة له وهو يقود دراجة رياضية ليلًا بدون حراسة أو موكب، عقب انتهاء عمله في ديوان عام المحافظة.

أصدر الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بيانًا رسميًا اليوم، أكد فيه أن قيادته للدراجة عقب انتهاء عمله في ديوان عام المحافظة ليست تصرفًا استثنائيًا، بل تأتي ضمن قناعته الراسخة بضرورة أن يكون المسؤول قدوة في تبني السلوكيات الإيجابية.

وأوضح المحافظ أن هذه السلوكيات تشمل ممارسة الرياضة، وترشيد استخدام السيارات، وخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تترجم عمليًا دعم المحافظة لـاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وتؤكد أهمية التحول التدريجي نحو سلوك بيئي رشيد داخل كل المؤسسات الحكومية وفي المجتمع ككل.

ودعا محافظ قنا، جميع المسؤولين والمواطنين إلى تبني هذه الثقافة التي تُعلي من قيمة الصحة العامة وتحافظ على البيئة للأجيال القادمة.

في سياق متصل، أعلن الدكتور خالد عبدالحليم أن المحافظة تستعد لإطلاق مبادرة رياضية وسياحية تهدف إلى تعميم هذه الثقافة الإيجابية، سيتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لتنظيم ماراثون رياضي كبير ينطلق من معبد دندرة الأثري.

وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المقومات السياحية والتراثية الفريدة التي تزخر بها محافظة قنا.

يمثل هذا التوجه امتدادًا لنهج المحافظة في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الممارسات الصديقة للبيئة، ودمج البعد الصحي والرياضي في الفعاليات المحلية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الوعي البيئي والسياحي، خاصة في ظل ما تمتلكه قنا من مقومات حضارية وتاريخية تؤهلها لتكون مقصدًا للسياحة الريفية والرياضية معًا.