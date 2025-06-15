هبوط أرضي مفاجئ بقرية زوير بالمنوفية (صور)

المنوفية – أحمد الباهي:

شهدت قرية زوير التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مساء الأحد، هبوطًا أرضيًا مفاجئًا بأحد الطرق الرئيسية، نتيجة كسر في ماسورة مياه بفعل ضغط مرتفع، ما أدى إلى انهيار جزئي في سطح الطريق.

وفور الإبلاغ، انتقل وليد سالم، رئيس مركز ومدينة شبين الكوم، إلى موقع الحادث، بالتنسيق مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة أعمال الإصلاح وإعادة فتح الطريق أمام حركة المواطنين.

وذكر سالم – عبر بيان رسمي نشرته الصفحة الرسمية للمركز – أنه تفقد موقع الهبوط رفقة مسؤولي الوحدة المحلية بالمصيلحة، ووجه بسرعة التعامل مع الأزمة. وقدر حجم الهبوط بنحو 2.5 متر طولًا، 1.5 متر عرضًا، وبعمق 1.5 متر تقريبًا، مشيرًا إلى إصلاح الموقع بمواصفات فنية دقيقة، بحضور الكول الأمني وفنيي شركة المياه.

كما وجّه بتوفير سيارة محملة بالرمال لرد الشيء إلى أصله، وتشديد الرقابة من القسم الهندسي لضمان سلامة الطريق، مؤكدًا استمراره في متابعة الموقف حتى الانتهاء الكامل من أعمال الإصلاح.