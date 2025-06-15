طلاب الثانوية العامة بالإسماعيلية: امتحانات اليوم بداية تريح الأعصاب

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

شهدت محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، انطلاق أول أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، حيث أدى الطلاب امتحاني مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية في أجواء اتسمت بالهدوء والتنظيم، وسط استعدادات مكثفة من قبل مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة، وتواجد أمني وخدمي مكثف بمحيط اللجان.

وعبّر عدد كبير من الطلاب عن ارتياحهم تجاه مستوى الامتحانات، مؤكدين أن الأسئلة جاءت واضحة وخالية من التعقيد، وهو ما منحهم دفعة من التفاؤل ببداية قوية وبسيطة لماراثون الثانوية العامة.

وقال بعض الطلاب أمام لجان مدرسة أم الأبطال، إن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وراعت الفروق الفردية، كما أن الوقت كان كافيًا للإجابة والمراجعة، وفى المجمل امتحانات اليوم بداية تريح الأعصاب.

وكانت المحافظة استعدت لانطلاق الامتحانات من خلال تجهيز 31 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية، لاستقبال 11,590 طالبًا وطالبة، من بينهم 10,199 من الطلاب المنتظمين و1,391 من طلاب المنازل.

ومن المقرر أن تتواصل الامتحانات حتى 10 يوليو المقبل، وسط متابعة دقيقة من غرف العمليات بمديرية التربية والتعليم، للتعامل الفوري مع أي طوارئ وضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة وانضباط.