تعليم أسيوط تعلن جاهزيتها الكاملة لامتحانات الثانوية العامة

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن محمد إبراهيم دسوقي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، عن الانتهاء من كافة الاستعدادات لانطلاق امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، والمقرر انطلاقها يوم الأحد الموافق 15 يونيو الجاري.

وأكد دسوقي أن المديرية وفرت جميع التجهيزات اللازمة داخل لجان الامتحانات، مع اتخاذ إجراءات تأمينية مشددة لتأمين مقار اللجان وخطوط السير، بالإضافة إلى توفير أماكن إقامة مناسبة لرؤساء اللجان والمراقبين، بما يضمن توفير بيئة مريحة وآمنة لجميع المشاركين في العملية الامتحانية.

وشدد على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان سير الامتحانات في أجواء منظمة وآمنة، مشيرًا إلى تفعيل غرف العمليات على مستوى المديرية والإدارات التعليمية، وربطها بشكل مباشر مع الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، لتلقي البلاغات والشكاوى والتعامل الفوري معها.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 28 ألفًا و887 طالبًا وطالبة، موزعين على 76 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأشار إلى أن المديرية نسّقت مع كافة الجهات المعنية لتوفير الأجواء الملائمة التي تضمن أداء الامتحانات بسهولة ويسر.