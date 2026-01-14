الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تطلق مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسكندرية، 4 قوافل طبية مجانية خلال شهر يناير الجاري، للكشف على المواطنين وصرف العلاج بالمجان، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إن القوافل الطبية تأتي في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية، الهادفة إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وكلف محافظ الإسكندرية مديرية الشؤون الصحية بتكثيف القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء، إلى جانب زيادة الحملات التوعوية الصحية للمواطنين.

وبحسب بيان صادر عن المحافظة، اليوم الأربعاء، تُنظم القوافل الطبية في الأماكن والمواعيد التالية:

- قافلة طبية بمنطقة أبيس 10 ومستشفى الجمهورية بحي وسط: يومي الأربعاء والخميس 14 و15 يناير الجاري.

- قافلة طبية بمستشفى العامرية والهانوفيل بحي العجمي: يومي الاثنين والثلاثاء 19 و20 يناير.

- قافلة طبية بمستشفى العامرية بحي العجمي: يومي الأربعاء والخميس 21 و22 يناير.

- قافلة طبية بمستشفى برج العرب بمركز ومدينة برج العرب: يومي الثلاثاء والأربعاء 27 و28 يناير.

وتقدم القوافل خدمات الكشف الطبي في عدد من التخصصات، إلى جانب صرف العلاج بالمجان، في إطار حرص الدولة على دعم المنظومة الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.