"رقم غائب منذ 51 عاما".. ماذا ينتظر منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية؟

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس الأمم الأفريقية 2025، ضد منتخب نيجيريا.

وخسر منتخب مصر من السنغال، بهدف نظيف، في نصف نهائي أمم أفريقيا، فيما خسر المنتخب النيجيري من نظيره المغربي، بركلات الترجيح، في نفس الدور.

رقم قياسي لمصر في كأس الأمم الأفريقية

يلعب منتخب مصر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، لأول مرة منذ كأس الأمم الأفريقية نسخة 1984، أي قبل 41 عاما، عندما خسر من الجزائر بنتيجة 3-1.

وكانت المرة الأخيرة التي حصد فيها منتخب مصر المركز الثالث، في كأس الأمم الأفريقية 1974، أي قبل 51 عاما، عندما فاز على الكونغو برباعية نظيفة.

