مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

- -
17:00

بتروجت

كأس رابطة الأندية

المصري

- -
20:00

الزمالك

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

كأس ملك أسبانيا

ر.سانتاندير

- -
22:00

برشلونة

الدوري الإيطالي

كومو

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

"رقم غائب منذ 51 عاما".. ماذا ينتظر منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية؟

كتب : هند عواد

10:25 ص 15/01/2026
    منتخب مصر (15) (1)
    منتخب مصر (17) (1)
    منتخب مصر (24) (1)
    منتخب مصر (20) (1)
    منتخب مصر (16) (1)
    منتخب مصر (21) (1)
    منتخب مصر (19) (1)
    منتخب مصر (14) (1)
    منتخب مصر (10) (1)
    منتخب مصر (2) (1)
    منتخب مصر (25) (1)
    منتخب مصر (22) (1)
    منتخب مصر (1) (1)
    منتخب مصر (11) (1)
    منتخب مصر (7) (1)
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس الأمم الأفريقية 2025، ضد منتخب نيجيريا.

وخسر منتخب مصر من السنغال، بهدف نظيف، في نصف نهائي أمم أفريقيا، فيما خسر المنتخب النيجيري من نظيره المغربي، بركلات الترجيح، في نفس الدور.

رقم قياسي لمصر في كأس الأمم الأفريقية

يلعب منتخب مصر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، لأول مرة منذ كأس الأمم الأفريقية نسخة 1984، أي قبل 41 عاما، عندما خسر من الجزائر بنتيجة 3-1.

وكانت المرة الأخيرة التي حصد فيها منتخب مصر المركز الثالث، في كأس الأمم الأفريقية 1974، أي قبل 51 عاما، عندما فاز على الكونغو برباعية نظيفة.

اقرأ أيضًا:

هل يحصل جون إدوارد على عمولة من رحيل ناصر ماهر لبيراميدز؟

إصابة خطيرة وانتكاسة.. سر قناع فيكتور أوسيمين

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر ونيجيريا مصر والسنغال

