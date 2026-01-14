إعلان

بالصور- ضبط 24 طن مخللات مخالفة في حملة موسعة بالقليوبية

كتب : أسامة عبدالرحمن

09:41 م 14/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ضبط 24 طن مخللات مخالفة في حملة موسعة بالقليوبية (1)
  • عرض 4 صورة
    ضبط 24 طن مخللات مخالفة في حملة موسعة بالقليوبية (2)
  • عرض 4 صورة
    ضبط 24 طن مخللات مخالفة في حملة موسعة بالقليوبية (4)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شنت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، حملة موسعة على عدد من الأنشطة التجارية بمدينة قليوب، تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلك.

ورافق الحملة اللواء وائل طاهر، رئيس مدينة قليوب، وخالد منصور، مدير تحريات جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى ممثلي هيئة سلامة الغذاء، وأعضاء الحملة التموينية والمختصين بمجلس المدينة.

أسفرت الحملة عن التحفظ على نحو 24 طنًا من المخللات تحت التجهيز، شملت الجزر والزيتون واللفت والخيار والبصل والليمون، إضافة إلى ضبط 300 كيس بإجمالي وزن 600 كجم من المخللات بدون بيانات، بعد التأكد من أن الموقع غير حاصل على أي تراخيص وغير مجهز بمقومات تصنيع وتداول المواد الغذائية، مما يشكل خطرًا على صحة المستهلكين وسلامة الغذاء.

واتخذت الحملة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات المضبوطة، مع التأكيد على استمرار الرقابة بشكل دوري لضمان جودة المنتجات الغذائية، وتوافر السلع، وضبط الأسعار، والتصدي لكافة الممارسات المخالفة للأسواق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

