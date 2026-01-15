إعلان

بعد إغلاقه 5 ساعات.. إيران تعيد فتح مجالها الجوي

كتب : مصراوي

08:08 ص 15/01/2026

مطارات إيران

وكالات

أعادت إيران فتح مجالها الجوي بعد إغلاقه لنحو 5 ساعات وسط مخاوف من عمل عسكري محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما أجبر شركات الطيران على إلغاء الرحلات أو تغيير مسارها أو تأخير بعضها.

كان إشعار على موقع إدارة الطيران الاتحادية، أفاد بأن إيران أغلقت مجالها الجوي مؤقتا أمام جميع الرحلات الجوية باستثناء الرحلات الدولية منها وإليها بتصريح رسمي اعتبارا من الساعة 2215 بتوقيت جرينتش أمس الأربعاء.

ورفع الإشعار قبيل الساعة 0300 بتوقيت جرينتش، وفقا لموقع فلايت رادار24 لتتبع الرحلات الجوية والذي أظهر أن 5 رحلات تابعة لشركات طيران إيرانية كانت من بين أولى الرحلات التي استؤنفت فوق البلاد.

وحدث الإغلاق المؤقت في وقت يدرس فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارات للتعامل مع الوضع في إيران، التي تشهد أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات.

وقال مسؤول أمريكي أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة تسحب بعض الأفراد من قواعدها في الشرق الأوسط، وذلك بعد أن قال مسؤول إيراني كبير إن طهران حذرت جيرانها من أنها ستستهدف القواعد الأمريكية إذا تعرضت إيران لقصف أميركي.

ويمثل إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة بأعداد متزايدة في مناطق النزاع خطرا كبيرا على حركة الطيران.

وبعد الإعلان المفاجئ بإغلاق المجال الجوي، قالت إنديجو - أكبر شركة طيران هندية - إن بعض رحلاتها الدولية ستتأثر.

وقالت إير إنديا إن رحلاتها تستخدم مسارات بديلة قد تؤدي إلى التأخير أو الإلغاء.

وعادت إلى موسكو رحلة تابعة لشركة إيروفلوت الروسية كانت متجهة إلى طهران بعد الإغلاق، وفقا للغد.

مطارات إيران خلو المجال الجوي الإيراني إغلاق المجال الجوي في إيران تحذير من دخول المجال الجوي الإيراني

